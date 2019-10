Elárulta a győztes gól titkát a válogatott hőse

Szoboszlai Dominik, a Red Bull Salzburg játékosa - aki kezdőként kapott lehetőséget a budapesti mérkőzésen - elmondta, nem volt egyszerű a vasárnapi összecsapás, amelyből ezt az egygólos győzelmet tudták kihozni.

"Tudunk ennél jobban is játszani, én is személy szerint. Az a legfontosabb, hogy sikerült megszereznünk a három pontot, így maradt esélyünk a továbbjutásra. Megvoltak a lehetőségeink a második gólra, de nem éltünk velük. De most még ez az egy gól is elég volt a győzelemhez" - nyilatkozta. Hozzátette: a felnőtt szurkolók teljesen más atmoszférát képesek teremteni, de a Groupama Arénában jelen lévő tizenötezer gyerek is nagyszerű hangulatról gondoskodott.

A győztes gólt szerző Korhut Mihály elárulta: edzéseken hasonló helyről szokta gyakorolni a lövéseket, mint ahonnan az azerieknek betalált, és nagyon örül, hogy első gólja ilyen látványosra sikerült, ráadásul három pontot ért.

"Az első félidőben jól játszottunk, és a szünetben arról beszéltünk, hogy nem szabad kiengednünk, maradjon meg a lendületünk. A szünet után is kontroll alatt tudtuk tartani a játékot, de a támadásaink már kevésbé volt hatékonyak" - nyilatkozta. Az azeriek meg nem adott góljáról azt mondta: a játékvezetői döntést mindig el kell fogadni, még akkor is, ha éppen szerencsések vele.

A magyar csapat kapitánya, Dzsudzsák Balázs kiemelte: hozták a kötelező győzelmet, a horvátországi vereség után három nappal az volt számukra a legfontosabb, hogy stabilizálják a játékukat, legyen meg a siker, és így Walesben az utolsó mérkőzésük egy ki-ki meccs legyen.

"Az első félidőben a jó arcát mutatta a válogatott, több gólszerzési lehetőségünk volt, csak az utolsó passzoknál jött egy-egy blokk az ellenféltől, vagy mi rontottunk, könnyelműsködtünk. A második játékrészben nyújtott teljesítményünk viszont biztosan nem lesz elég Walesben" - mondta. Hozzátette: a csapatnak vannak problémái, a játékosoknak a novemberi találkozóig három-négy hét áll a rendelkezésükre, hogy "összekapják" magukat. Kiemelte, nagy köszönettel tartoznak a kilátogató gyerekeknek a lelkes biztatásért.

Kovács István szerint a horvátországi mérkőzés még benne volt a magyar játékosok fejében, a második félidőben pedig a lábaikban is éreztette hatását.

"A minimális különbségnél mindig benne van az ellenfél részéről egy talált gól. Nem sportszerű, de örülök, hogy nem adták meg az azeri találatot" - mondta. Hozzátette, számára az ilyen "kibrusztolt" siker értékesebb, mint egy laza meccsen aratott három-négygólos győzelem.

Gulácsi Péter, a magyarok kapusa kiemelte: egyoldalú mérkőzés volt, amelyen az hiányzott, hogy nem szerezték meg a második találatot.

"Az utolsó húsz percben labdával már passzívak voltunk, inkább figyeltünk az előnyünk megtartására. Bízunk benne, hogy lesz tétje a cardiffi mérkőzésünknek, amelyen egy más kvalitású ellenféllel találkozunk, mint ma, de már sikerült őket meglepnünk itthon. Bár ennyi helyzetünk, mint ma, Walesben aligha lesz" - vélekedett az RB Leipzig légiósa.

