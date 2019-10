Nem nyaralni mennek a magyarok Splitbe

Más kérdés, hogy ma már a horvát vezetők ennek nem igazán örülnek, akadnak olyanok, akik nem is mennek el a mérkőzésre, a Hajduk fanatikusainak atrocitásaitól tartva. A Horvát Labdarúgó-szövetség és a rendőrség kiemelt kockázatúnak minősítette a mérkőzést, ezért is kéri az MLSZ is már napok óta önmérsékletre a kiutazó, becslések szerint másfél ezer magyar drukkert.

A Poljudhoz semmiképpen sem a korábbi jó mérleg miatt ragaszkodott Dalić és Modrić. A horvát válogatott az 1995-ös premier óta tizenkétszer játszott ott, s mindössze egyszer, 2011 júliusában, a szerény képességű grúzok ellen tudott nyerni 2-1-re, 0-1-ről fordítva. A többi tizenegy mérkőzés mérlege hét döntetlen és négy vereség.

Legutóbb 2015-ben játszott ott az azóta világbajnoki ezüstérmet szerző gárda, mégpedig egy meglehetősen rossz hangulatú mérkőzést az olaszokkal. Az UEFA zárt kapusnak rendelte a mecset, miután a horvát szurkolók az előző évben botrányosan viselkedtek a a két csapat milánói meccsén, a San Siróban. A Poljudban az 1-1-es döntetlent hozó mérkőzést beárnyékolta, hogy a kezdés előtt egy óriási horogkeresztet jelenítettek meg a gyepen. Az eset még a korábbinál is feszültebbé tette a Hajduk nevezetes szurkolói csoportjának, a Torcidának és a horvát szövetségnek a kapcsolatát. De a klub elöljáróival sem harmonikus a viszony, a Hajduk nem vett részt a szervezésben, s állítólag sem elnöke, Marin Brbić, sem pedig elnökhelyettese, Lukša Jakobušić nem vesz részt a találkozón.

Már szerdán is érkeztek magyarok Splitbe, mondjuk úgy, nem mindenkit fogadtak a régi jó barátnak járó szívélyességgel. A rendőrség – a Sportske Novosti horvát sportnapilap is beszámolt az esetről – három embert letartóztatott, aki betörte egy magyar rendszámú furgon ablakát. Később a tengerhez vezető promenádon, a Riván keltett feltűnést a fekete pólós magyar szurkolók megjelenése, de a busz utasait gyorsan beterelte a rendőrség egy mellékutcába. Délután két magyar szurkolóra rontottak huligánok az utcán, senki sem sérült meg. A rendőrség két embert letartóztatott, az incidensben senki nem sérült meg.

A horvát szurkolók kissé ellentmondásos érzelmekkel viseltetnek, mert utálják a szövetség vezetőit, ellenben szívesen látják a vb-ezüstérmes futballistákat. Dalić a védelemben és a támadószekcióban, részben kényszerűségből, átalakította az elmúlt másfél évben a csapatát, ugyanakkor a középpályássornak továbbra is a Real Madrid csillaga, Luka Modrić, valamint a Barcelona híressége, Ivan Rakitić a motorja.

Napok óta ismert, hogy a magyar válogatott tartalékos összeállításban kelt útra, s játszik majd. Baráth Botond és Nagy Ádám eltiltás, Szoboszlai Dominik, Bese Barnabás és Pátkai Máté sérülés miatt hiányzik. Ahogyan Marco Rossi fogalmazott, „nehéz helyzetben vagyunk, sok játékosunk hiányzik sérülés vagy eltiltás miatt, négy futballistára nem számíthatok azok közül, akik pályára léptek a márciusi bravúros győzelem alkalmával, ebből három középpályás.”

