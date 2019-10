Sós Csaba: Hosszú Katinka komolyan építi fel magát

A budapesti Világkupán szakmai szempontból Milák Kristóf 100 méteres pillangóját, emberi oldalról pedig Hosszú Katinka mix gyors váltós befutóját emelte ki Sós Csaba szövetségi kapitány. Hozzátette azt is, hogy nem mindenki úszott olyan jó eredményt vagy nem is láttuk a dobogón, mint például Késely Ajnát, de ő nemrég kezdte a felkészülését.

Hosszú Katinkáról azt mondta, hogy a sorozat legnagyobb favoritjáról van szó, aki nem hogy nem gyengül, de jobbakat úszik, mint tavaly. Igaz, akkor nehéz éven volt túl, de a mostani teljesítménye jelzi, hogy komolyan készül és építi fel magát.

„Reményeink szerint ugyanaz lesz Tokióban, mint Rióban volt”

- mondta a háromszoros olimpiai bajnokról a kapitány.

A másik sztárról, Milák Kristófról kicsit óvatosabban fogalmazott Sós Csaba.

„Egy fiatalember, aki idén robbant be, idén érett világklasszissá. 19 éves, a személyiségfejlődése még ki kell, hogy teljesedjen. Jó úton jár, van saját elképzelése, át tudja vinni, építi magát. Az oldalvonalról nézem és örömmel látom azt a fajta egyéniséget, amilyen akarjuk, hogy legyen. A nagy bajnok mindig egyedül marad a rajtkövön, neki kell helytállnia” - fejtette ki.

A világbajnok versenyzőről azt mondta a szakvezető, hogy

nagy úszó akar lenni, és ha így folytatja, az is lesz.

Milák ezúttal több számban is kipróbálta magát. Sós Csaba szerint gyorson is ígéretes, míg hátúszásban jó nemzetközi szintű úszó lehet. Vegyesen is álmokat dédelget, bár a mellúszás még kevéssé hasonlít arra, amilyennek lennie kellene, de magyar legény, miért ne úszna vegyesen, ha akar – tette hozzá.

A kapitány külön beszélt Szabó Szebasztiánról is. A napokban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hozzájárult, hogy a szerb-magyar kettős állampolgárságú versenyző magyar színekben induljon a jövő évi, olimpián. Sós Csaba szerint ez diplomáciai bravúr volt.

„Itt a helye, örülünk, hogy köztünk úszik. Nem pici eredmény van benne. Idevaló, igazi magyar gyerek.”

