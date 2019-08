Feljutott a Ferencváros az Európa-liga főtáblájára

Soha nem volt még ilyen: két egymást követő évben is van magyar csapat az Európa--liga főtábláján.

A Ferencváros 15 év után szerepelhet ismét a második számú európai kupasorozat csoportkörében, melynek sorsolását pénteken 13 órától rendezik. Tavaly is volt magyar csapat az El főtábláján, akkor a Vidi FC szintén a BL-selejtezőből indulva járt sikerrel.

A ferencvárosi játékosok örülnek a második gólnak (MTI/Koszticsák Szilárd)

"Feladni soha" - ez volt az üzenet a hazai szurkolók látványos óriásmolinóján, amelyen zöld-fehérbe öltöztették a filmtörténet egyik legnagyobb harcosát, a Sylvester Stallone által megformált ökölvívót, Rockyt. A klasszikussal ellentétben a Ferencvárosnak nem a padlóról kellett felállnia, hiszen az első mérkőzésen úgy játszott idegenben gól nélküli döntetlent, hogy végig nagy mezőnyfölényben futballozott.

Nem esett neki riválisának a magyar bajnok, láthatóan türelmes játékra rendezkedett be, de a terv már a 11. percben borult, mivel Dvali hibája után előnybe kerültek a vendégek. Innentől a zöld-fehéreknek két gól kellett a továbbjutáshoz. A hazaiaknak a 33. percig kellett várniuk az első komolyabb lehetőségükre, ekkor Lovrencsics senkitől sem zavartatva tüzelhetett, de nem talált kaput. Néhány másodperccel később már a Dinamo Zagrebtől elszenvedett súlyos hazai vereség után is lelkesen tapsoló FTC-tábornak is elfogyott a türelme, de sok ideje nem maradt a zúgolódásra, hiszen pillanatokkal később kedvenceik büntetőhöz jutottak, melyet Varga értékesített. Az egyenlítés érezhetően feltüzelte a játékosokat, a nyomás pedig szinte közvetlenül a szünet előtt meghozta az eredményét, a holtszezonban a Stabaktól igazolt norvég gólkirály, az elefántcsontparti Boli megszerezte első találatát a Ferencváros színeiben.

A szünet után erős első negyedórát produkált a Suduva, majd a 63. percben a Ferencváros lezárhatta volna a párharcot, de Zubkov gyönyörű tekerése a keresztlécen csattant. A Suduva gyakorlatilag a következő támadásából egyenlítve sokkolta a publikumot, de a maroknyi litván szurkoló nem örülhetett sokáig, mivel Tokmac remek egyéni megmozdulásával újra a Ferencváros került előnybe. A norvég játékos már a negyedik gólját szerezte a sorozatban. Néhány perccel később újra Zubkov dönthetett volna végleg, de óriási helyzetben kapu fölé fejelt, majd negyed órával a vége előtt Boli is ziccert rontott.

A hajrában ugyan többször is beszorult a magyar bajnok, de kontrákkal veszélyeztetett, egy ilyen akció végén az utolsó pillanatokban Zubkov 11-est harcolt ki, melyet Szignyevics lőtt kapuba.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd