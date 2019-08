Esélyesként vág neki az FTC a pótvizsgának

Bármilyen fura is, az európai klubkupákban lassan hatvan éve szereplő zöld-fehérek még soha nem találkoztak tétmérkőzésen litván ellenféllel (ebben, persze, szerepet játszott az is, hogy a balti állam csapatai, még a legjobbat, a Zalgirist is ideértve, nem játszottak jelentős szerepet a szovjet éra futballjában.)

Mindenesetre a premier előtt érdemes egy nyári adatot is rögzíteni: Szergej Rebrov csapata Razgradban nyert a Ludogorec ellen, majd Ta’Qaliban döntetlent játszott a Valletta FC-vel és Zágrábban a Dinamóval, így veretlenül zárta az idegenbeli Bajnokok Ligája-selejtezőit.

A horvátok elleni hazai vereség után átkerült a második számú sorozatba, ahol már csak egy lépést kell megtennie a főtábláig. Igaz, egy olyan ellenféllel szemben, amely a mostani évet is beleértve sorozatban harmadszor jutott az Európa-liga utolsó selejtezőkörébe, más kérdés, hogy onnan még soha nem tudott továbblépni. A Suduva 2019 nyarán, litván bajnokként, a BL-selejtezőben kezdett, ahol szoros csatában bár, de kiesett a most a BL-főtáblához már nagyon közel került szerb bajnok, a belgrádi Crvena zvezda ellen. Az Európa-ligába átkerülve a San Marinó-i Tre Penne még edzőpartnernek is gyenge volt, jelzi ezt a kétszeri 5-0. Utána következett a Fradit tavaly búcsúztató Maccabi Tel-Aviv, amelyen ugyancsak kettős győzelemmel jutott túl a litván csapat.

Éppen úgy egy vereséget szenvedett eddig nyáron a Suduva, mint az FTC, éppen úgy kettős győzelemmel kiejtett egy előzetesen jobbnak vélt riválist, mint az FTC – de mielőtt nagyon megijedne bárki is, tegyük hozzá:

a Suduva az a Zalgiris mögött második a litván bajnokságban (igazságosan: a vesztett pontok alapján eggyel jobban ál vetélytársánál), amelyet a Bp. Honvéd júliusban simán kiejtett.

A Ferencvároshoz hasonlóan a litván csapatnak is sok a légiósa, szerb, horvát, montenegrói, brazil, sőt három osztrák játékosa is van. Állampolgársága szerint osztrák az idény legjobb góllövője, a bosnyák Mihret Topčagić, aki négy évet játszott az osztrák Bundesliga 1-ben is.

A Ferencváros már szerdán elutazott Kaunasba, ahonnan autóbusszal ment tovább a lengyel határhoz közeli Marijampole városába. Nem léphet pályára az eltiltott Eldar Ćivić, valamint a sérült Isael és Mikalaj Szihnyevics.

Nyitókép: Sigér Dávid, a Ferencváros játékosa (k, jobbra) a gólját ünnepli csapattársaival a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott FTC - GNK Dinamo Zagreb első mérkőzésen a zágrábi Maksimir Stadionban 2019. augusztus 6-án. MTI/EPA/Antonio Bat