Döntöttek a női kézilabda BL-döntő helyszínéről

A magyar fővárosban már hat alkalommal rendezték meg sikeresen a klubkézilabda csúcseseményét.

Az Európai Kézilabda Szövetség, az EHF Marketing és a Magyar Kézilabda Szövetség a női U19-es Európa-bajnokság nyitónapján írta alá az új szerződést, amely biztossá tette, hogy a sportesemény 2024-ig Budapesten marad.

A magyar szövetség beszámolója szerint az EHF elnöke, Michael Wiederer elmondta: "Az előző hat esemény sikere arra ösztönözött bennünket, hogy folytassuk az együttműködést a Magyar Kézilabda Szövetséggel. Budapest kiváló vendéglátó, az eddig résztvevő összes csapat is dicsérte a magyar fővárost. Ez a hosszú távú partnerség összhangban van az EHF azon stratégiájával, hogy a csúcseseményei ugyanabban a városokban maradjanak, Budapest és Köln kiváló helyszín az európai kézilabda számára."

"Izgatottan várjuk az együttműködést a Magyar Kézilabda Szövetséggel – mondta el az EHF Marketing ügyvezető igazgatója, David Szlezak. - Az elmúlt évek során befektetett összes munka kifizetődött, hiszen a rendezvény óriási fejlődésen ment keresztül, és nemcsak a kézilabda-rajongók, hanem a szponzorok számára is vonzóvá vált, hiszen a Delo Group a WOMEN'S EHF FINAL4 és az EHF Bajnokok Ligája névadó szponzora lett, amely új szintre emelte az eseményt. A szerződés 2024-ig történő meghosszabbítása új perspektívát ad a rendezvénynek, hiszen Budapesten új, 20.000-es kapacitású arénát építenek, amely még több lehetőséget kínál a rajongók és a partnerek számára."

"Természetesen nagyon büszkék vagyunk az elmúlt hat budapesti WOMEN’S EHF FINAL4-ra és nagyon örülünk, hogy újabb öt évre, tehát 2024-ig biztosan a magyar fővárosban kerül sor a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjére! – hangsúlyozta Horváth Gabriella, a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkára. - Hisszük, hogy jó helyen van az esemény a magyar fővárosban, egy kézilabdaszerető országban, amely az európai vendégeknek is könnyen megközelíthető. Ígéretes, hogy hosszú távra szerződünk, hiszen ez rengeteg fejlődési lehetőséget ad, a célunk pedig az, hogy az EHF-fel és az EHF Marketinggel együtt hosszú távú termékfejlesztésben vegyünk részt, amely a szurkolók számára is évről-évre nagyobb élményt ad. A fő cél a sportág, ezen belül is a női kézilabdázás népszerűsítése."

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs