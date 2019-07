Messi a bírót szidja, de nem búcsúzik

A brazilok abban a stadionban nyertek, ahol 2014-ben, a hazai rendezésű világbajnokság elődöntőjében 7-1-re kikaptak a németektől. A mostani mérkőzés után a Globo és a Lance, a legjelentősebb két brazil sportlap is arról írt, hogy ezzel sikerült szertefoszlatni a Mineirão stadion átkát.

Tite, az ismét az arany-zöld mezben játszó brazilok edzője a legerősebb összeállításban játszathatta a csapatát, természetesen a továbbra is sérült Neymar nélkül. Casemiro eltiltása lejárt, visszakerült a csapatba, ő fogta Messit. Az Albicelestében Di María ismét csak kispados volt, a hajrára beszállt, de már nem tudott segíteni.

Az első gólt a 19. percben Gabriel Jesus szerezte, aki így közel két év után szerzett tétmérkőzésen akciógólt a válogatottban. A másodikat, a 71. percben, ő készítette elő, Roberto Firmino pedig belőtte a labdáját. A Globo a brazilok osztályzásakor Gabriel Jesust és Daniel Alvest látta a legjobbnak, utóbbit választotta a Conmebol, a dél-amerikai szövetség is a mérkőzés emberének.

Lionel Messi szerint az argentinok most játszottak a legjobban a tornán (ez biztosan így van), ugyanakkor nagyon ingerülten nyilatkozott az ecuadori játékvezetőről, aki szerinte két tizenegyesnél is elmulasztotta legalább a VAR segítségét igénybe venni. Úgy véli, a kiesés ellenére a fiatal válogatottnak van jövője, ellentétben a világbajnokságon a franciáktól elszenvedett vereséggel, most nem beszélt arról, hogy gondolkodik a nemzeti tizenegytől való búcsúján.

A brazilok jó sorozata tovább tart, Alisson Becker, aki az idei év e kérdéskörben legfontosabb két sorozatából kiejtette Lionel Messit és csapatát (BL: Liverpool–Barcelona, Copa América: Brazília–Argentína), még mindig nem kapott gólt a tornán. Az arany-zöld mezesek tizenkét év után jutottak ismét a Copa América döntőjébe, Daniel Alves akkor is a csapat tagja volt. Argentína huszonhat év után sem nyert nagy tornát.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Fernando Bizerra