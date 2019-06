Megvan a döntés Verstappen manőveréről

Az Osztrák Nagydíj hajrában nagy csatát vívott Charles Leclerc és Max Verstappen. A vezető ferraris sokáig tartotta magát, de a 69. körben a holland a második kanyar előtt bement Leclerc mellé, fordulás közben viszont a Ferrari jobb első és a Red Bull bal első kereke összeért, Leclerc emiatt elhagyta a pályát, Verstappen pedig úgy tudott kigyorsítani, hogy riválisának már nem volt lehetősége versenyben maradni vele.

