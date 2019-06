Kezdődik a mini futball-Eb

Mintha kicsit visszaforgatta volna az idő kerekét az UEFA: a Nemzetek Ligája ma este kezdődő négyes döntője a kontinensbajnokság történetének első két évtizedét idézi. Az 1960-tól a már nyolc csapat részvételével megrendezett, az 1980-as tornáig tartó éveket, amikor Európa legjobb négy csapata egy minitornán játszott az alapító-ötletgazdáról elnevezett serlegért. Hasonló a rendszere a mostani NL-döntőnek is: szerdán és csütörtökön két elődöntő, majd vasárnap bronzmeccs és döntő. Mindez Portugáliában, a házigazda, valamint a svájci, az angol és a holland válogatott részvételével.

A Nemzetek Ligája az UEFA új, válogatottaknak kiírt sorozata, amely tavaly szeptemberben kezdődött, a futball addig szokatlan rendszerben, „osztályba sorolás” alapján. Négy kategóriába osztotta az európai szövetség a csapatokat (a magyar a harmadikban, a C jelűben szerepelt), ezek közül a legjobb, az A csoportgyőztesei jutottak a négyes döntőbe.

Az UEFA a korábbi, a csoportgyőzelemért adott 4,5 millió euró mellett további hatmillióval jutalmazza a győztest, jelezve a sorozat fontosságát. (Ugyanakkor messze elmarad a javadalmazás a jövő évi huszonnégyes Eb-döntő mögött, ott a győztes, mindent egybevetve 34 millió eurót kap majd.)

Különdíjat kap majd a gólkirály, s mivel ezt egy kínai cég, az Alipay támogatja, a kis szobor a támogató és az alkotó szándéka szerint emlékeztet kínai karakterekre, szimbolikára. (A legcsekélyebb rosszindulat nélkül: inkább a sarlót és a kalapácsot juttatja az ember eszébe.)

Akad egy fontos újdonság a tornával kapcsolatban: használni fogják a VAR-t, ez lesz az első, válogatottaknak kiírt UEFA-rendezvény, amelyen alkalmazzák. A játékvezetői csapatok a vezetőbíróból, a két asszisztensből, negyedik játékvezetőből, VAR-bíróból és VAR-segítőből állnak majd. A mai elődöntőben németek adják szinte a teljes stábot, kivéve a negyedik játékvezetőt, aki Kassai Viktor lesz.

A négy mérkőzést két városban rendezik, Portóban és Guimarãesben, mindkettő helyszín volt a 2004-es portugáliai Európa-bajnokságon is. Ha már korábban az Eb-k hőskorát emlegettük, jegyezzük meg: példátlan a nagy UEFA-tornák történetében, hogy a rendező ország legnagyobb városa ne legyen a helyszínek között. (Főváros 1988-ban hiányzott, Bonn, természetesen nem rendezett.) Lisszabon mellőzésének oka, hogy a portugálok a két rendező város mellett döntöttek – az UEFA preferálta volna az egy város, két stadion megoldást is –, azt viszont az európai szövetség előírta, hogy a két helyszín között nem lehet több mint 150 kilométer. Porto és Lisszabon ellenben ennek nagyjából a kétszerese.

A házigazdák nem szeretnék látni Guimarãest ezen öt nap alatt. A svájciak elleni mai elődöntőt Portóban játsszák és ott lesz a döntő is, vasárnap este. Vladimir Petković, a svájciak bosnyák szövetségi kapitánya szerint a portugálok az esélyesei az első meccsnek, sőt az egész tornának. Fernando Santos együttesében ott lesz Cristiano Ronaldo, aki a Nemzetek Ligája őszi csoportmérkőzéseit kihagyta, de tavasszal Eb-selejtezőn szerepelt már ismét a válogatottban. A Juventus világsztárja már a második nagy portugáliai tornáján szerepelhet, hiszen 2004-ben, a hazai rendezésű Európa-bajnokságon már tagja volt az akkor Luiz Felipe Scolari által dirigált keretnek. Egyedül ő mondhatja ezt el magáról a mostani válogatottból.

A 2016-os Európa-bajnok névsorában hét otthon játszó is szerepel, ketten, a veterán Pepe és az elődöntőtől eltiltott Danilo Pereira a Porto tagjai. A portugál lapok szerint a szurkolók többsége szeretné, ha a 19 éves João Félix, a Benfica a mögöttünk hagyott klubidényben nagy szenzációt keltő ifjú csatára bekerülne a kezdőcsapatba, de valószínűbb, hogy az újonc „csak” csereként kap majd játéklehetőséget. A portugáloknak egyébként van játékosuk a négy legerősebb európai bajnokság bajnokai közül háromból: a Juventusból (Cristiano Ronaldo, Cancelo), a Barcelonából (Nelson Semedo) és a Manchester Cityből (Bernardo Silva) is. Lehetett volna a negyedikből, a Bayernből is, de a 2016-os Eb legjobb fiatal játékosa, Renato Sánches nem kerettag, idén még nem is volt válogatott.

A svájciaknál öt hazai futballista akad, hárman a Baselből, ketten a berni Young Boysból kerültek be. Tízen Bundesliga-klubban, Németországban futballoztak az idényben, a huszonhárom benevezettből öt (Yürgen Sommer, Nico Elvedi, Michael Lang, Denis Zakaria és Josip Drmić) a Borussia Mönchengladbach tagja. Haris Seferović a portugál Benfica tagjaként (vélhetően) klubtársával vagy klubtársaival is találkozik majd.

