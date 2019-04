Robbanásveszély: nagyágyúk találkoznak

Napra pontosan egy éve a Barcelona idegenben meglepően súlyos, 3-0-s vereséget szenvedett a római Olimpiai Stadionban, s ezzel elbúcsúzott a BL 2017–2018-as idényétől. Eldőlt, hogy ahogyan a 2015-ös címnyerés óta mindig, a csapat kiesik a negyeddöntőben. E tény tudatában érthető igazán a barcelonai Sport ma reggeli címlapja, amelyen Lionel Messi képe mellett az szerepel: egy éve várva erre a napra.

A labdarúgó Bajnokok Ligája mai negyeddöntőiben csak olyan csapatok lépnek pályára, amelyek korábban elhódították már a serleget. A Manchester United egyszeres BEK- és kétszeres BL-győztes, a Barça egyszer nyerte meg a BEK-et és négyszer a BL-t, az Ajax háromszor a BEK-et és egyszer a BL-t, míg a Juventus egyszer a BEK-et és egyszer a BL-t.

Ez összesen tizennégy elsőség – nehéz lenne vitatni, hogy az európai futball nagyágyúi találkoznak.

Mindazonáltal a négyből csak kettőt emlegettek már a szezon előtt is a sorozat legnagyobb esélyesei között: Lionel Messi Barcelonáját és Cristiano Ronaldo Juventusát. Függetlenül attól, hogy a katalánok az elmúlt három évben gyengébben szerepeltek a nemzetközi porondon annál, mint ahova pozicionálja általában az európai sajtó a csapatukat és ahova helyezik ők maguk is. Vagy éppen függetlenül attól, hogy a portugál szupersztárnak az őszi mérkőzéseken nem igazán ment a BL-ben.

A másik két csapat a várakozás felett szerepel eddig. A Manchester United, noha divat manapság azt vélni, hogy ősszel minden rossz volt Jose Mourinho alatt, de még a portugál edzővel nyert Torinóban a Juve ellen, s jutott tovább a spanyol Valenciát megelőzve, majd egy újabb idegenbeli bravúrral (és némi játékvezetői segítséggel) kiejtette a Paris Saint-Germaint.

Ennek kapcsán talán nem érdektelen megjegyezni: pocsék a csapat hazai mérlege a BL-ben 2018 eleje óta - öt mérkőzésből három vereség, egy döntetlen, s mindössze egy győzelem, ez utóbbi ráadásul az európai futball óriásának még a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető svájci Young Boys ellen. A „vörös ördögök” 2013 óta nem tudtak nyerni otthon BL-mérkőzést a legerősebb öt bajnokság valamely csapata ellen! Persze, akár azt a következtetést is levonhatjuk ebből, hogy nincs reménytelen helyzetben a Man United még akkor sem, ha nem nyer ma este – de ez inkább afféle kincstári optimizmus lenne csak, manchesteri szempontból.

A Barcelonának akadt korábban egy rossz idegenbeli periódusa a BL-ben, de tény: 2012 áprilisa óta hat mérkőzéséből négyet megnyert Angliában, egy döntetlen mellett csak a Manchester Citytől kapott ki, attól is „csak” csoportmérkőzésen.

Nehéz lenne tagadni, hogy a Barcelonának megy a United ellen.

2009-ben és 2011-ben is Sir Alex csapatát győzte le a BL-döntőben, a két csapat eddigi nyolc egymás elleni mérkőzéséből csak egyen született angol győzelem. Még egy apró érdekesség: a 2005 és 2007 között együtt szerepelt a Manchester United keretében Ole Gunnar Solskjaer, a csapat mostani menedzsere és a Barcelona középhátvédje, a világ- és Európa-bajnok Gerard Piqué.

Az Ajax nagy menetelésére kevesen számítottak,

de a többnyire fiatalokból álló gárda veretlen maradt ősszel a csoportjában (a Bayern München ellen kétszer döntetlent játszva), majd a nyolcaddöntőben kiejtette az előző három sorozat győztesét, a Real Madridot. A „probléma” az Ajaxnál kicsit hasonlatos a Manchester Unitedéhez: egy 2013-as, a Barcelona elleni hazai sikert leszámítva az igazán nagy csapatok ellen nem megy neki Amszterdamban. Persze, az is igaz, hogy a Madrid elleni februári vereség, és a Bayern elleni, decemberi döntetlen előtt sorozatban öt BL-meccset is nyert otthon 2018 második felében – ebből talán az is kiolvasható, hogy a hollandok, ellentétben a másik három ma pályára lépő riválissal, a selejtezőből indulva jutottak el idáig.

Senkinek sem könnyű az élet: ha a statisztikáknál maradunk, a Juventusnak pedig az idegenbeli mérlege szorul javításra. Egy öt győzelemből álló nagyszerű széria után (amelyben az Olympiakosz mellett a Tottenham, a Real Madrid, a Valencia és a Manchester United legyőzése is szerepel), a legutóbbi két meccsét elrontotta. A Young Boys ellen nem volt jelentősége, az Atlético elleni 0-2 után ellenben az idény legjobb játéka és Cristiano Ronaldo gólerőssége kellett a továbbjutást érő bravúrhoz.

A portugál közel fél hónapja nem játszott, de a hírek szerint az utóbbi egy hétben már csak azért nem, hogy mindenképpen pályára léphessen az Ajax ellen. Így is lesz azért a Juvénak hiányzója: Giorgio Chiellini és Emre Çan is sérült. Allegri azt mondta a portugálról: „Ronaldo játszik, szükségünk van a gólokra”.

Az Ajax–Juventus és a Manchester United–Barcelona mérkőzés is 21 órakor kezdődik. Előbbit a Spíler2, utóbbit az M4 közvetíti, de élőben követjük a mérkőzések történéseit itt az Infostarton is.

Nyitókép: MTI/AP/Manu Fernandez