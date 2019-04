Fucsovics Márton az MTK-ba igazolt – ambiciózus célja van

Nagyon jó érzés, hogy hivatalosan is az MTK sportolója lehetek – jegyezte meg Fucsovics Márton. Az MTK teniszezője hozzátette: szeptember óta a sportklub létesítményében edz, megtetszettek neki a körülmények, jó minősígűek a pályák.

A ranglistán jelenleg 37. sportoló szeretne év végéig stabilan a top 50-ben maradni, de az igazi cél az lenne, ha a 20 legjobb játékost is megközelíthetné. Fucsovics Márton elárulta: most már a teniszpályán kívül is felismerik, a hazaiak mellett egyre több külföldi szurkolója is van, ami nagy önbizalmat ad neki.

Régi-új edzőjéről, Olivier Taumáról elmondta: korábban, mikor 2,5-3 évet együtt edzettek, a 450. helyről a 130. helyig jutottak előre a ranglistán. Az edző agresszív játékkal teniszezik és a támadó hozzáállást várja el a játékosaitól. „Szerintem ez kell a játékomhoz, hogy kicsit agresszívabb legyek a pályán” – fogalmazott Fucsovics Márton.

Nyitókép: SALVATORE DI NOLFI