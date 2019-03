Dráma az uszodában: menthetetlen volt a hongkongi tehetség

A sportolót az egyik edzés után társai eszméletlenül találtak rá az öltözőben, kórházba szállították, de az életét nem tudták megmenteni.

Az ausztrál születésű versenyző a 2010-es ifjúsági olimpián tűnt fel, Szingapúrban hat érmet szerzett.

2012-ben megnyerte az összetett rövidpályás világkupát, majd ugyanebben az évben az isztambuli rövidpályás világbajnokságon 100 méter vegyesen második, illetve a 4x100 méteres gyors-, valamint vegyesváltó tagjaként is bronzérmes lett.

Normál medencében a 2013-as barcelonai világbajnokságon a 4x100-as vegyesváltóval másodikként végzett. Hongkongi színekben 2017 óta versenyzett, tíz hónap alatt 13 országos rekordot állított fel.

A sportoló egy hete még arról posztolt a twitteren, milyen nagyszerű lehetőség számára az amerikai edzőtábor.

(☀️) On training camp with Coach Troy and the squad. Thankful for the opportunity to be a part of this amazing group! #training #squad #Florida pic.twitter.com/5Z9OlucWi5