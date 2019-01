Itt vannak a Forma-1-es autóbemutatók időpontjai és helyszínei

A hu.motorsport.com készített egy listát az eddig megerősített bemutatókról a Forma-1 2019-es szezonját illetően. Legutóbb a Sauber erősítette meg, hogy mikor és hol leplezi le a Ferrari motorral hajtott C38-as versenygépét, amit Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi fog vezetni.

A Renault F1 Team elsőként leplezheti le az új autóját. Az R.S.19 több szempontból is különleges lehet, hiszen már Daniel Ricciardo Nico Hülkenberg csapattársa, valamint ez a konstrukció az új fejlesztések teljes felhasználásával készülhetett el.

A Racing Point egy nappal később Torontóban mutatkozik be, ahol természetesen Sergio Pérez új csapattársa, Lance Stroll is képviseltetni fogja magát. Várhatóan a festés is változni fog, de a pink továbbra is főszerepet vállal a színek közül.

A soron következő csapat a McLaren február 14-én. A bemutató helyszínét még nem jelentették be, de valószínűleg Wokinkgban lesz, ahol egy teljesen új páros dolgozik: Carlos Sainz Jr. és az újonc Lando Norris.

Február 15-én a Ferrari leleplezi a versenygépét Sebastian Vettel és Charles Leclerc társaságában.

Dátum Csapat Helyszín február 12. France Renault United Kingdom Enstone február 13. Canada Racing Point Canada Toronto február 14. United Kingdom McLaren United Kingdom Woking? február 15. Italy Ferrari Italy Maranello? február 18. Switzerland Italy Alfa Romeo Sauber Spain Circuit Barcelona-Catalunya

Nyitókép: Manu Fernández