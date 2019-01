"Akad sportoló, aki az étkezéssel egészíti ki a tucatnyi étrend-kiegészítőt"

A központ alapfeladata, hogy - elsősorban sportolók számára - táplálkozási tanácsokat adjon, illetve sportszakembereket és edzőket oktasson. A táplálkozási szakértők a sportág figyelembevételével, a táplálkozás felmérése alapján választja ki a megfelelő táplálékkiegészítőket az adott sportolóhoz igazítva.

Fontos, hogy az alkalmazott módszer biztonságos legyen és ne eredményezzen vétlen doppingolást

- hangsúlyozta Martos Éva.

A Sport-táplálkozástudományi Központon belül analitikai laboratóriumot is létrehoztak, hogy a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, a WADA a listáján szereplő tiltott anyagokat a lehető legkisebb mennyiségben is ki tudja mutatni az étrend-kiegészítőkben - tájékoztatott a professzor. Martos Éva elmondta: az elmúlt évben számos képzést és előadást tartottak sportágak képviselőinek, illetve létrehoztak egy weboldalt, ahol elérhetők az oktatóanyagok és a központ szolgáltatásai is.

„Ez szintén segíti az eligazodást akár a sportolóknak, akár a laikusoknak is”

- jegyezte meg.

A professzor az étrend-kiegészítőkről elmondta, kétféle készítmény létezik, az egyik az egészség megőrzéséhez, a másik a teljesítmény optimalizálásához járul hozzá. Érdemes a táplálkozásra építve, célzottan kiválasztani a megfelelő megoldást.

"Sok sportolónál találkozunk olyannal, hogy az étrend-kiegészítőt nem kiegészítőként használja, hanem 15-20 félét szed egyszerre, és mellékesen eszik is"

- fogalmazott a professzor.

A szakértő elárulta, a nemzetközi tanulmányok néhány hatóanyagról bebizonyították, hogy hasznosak, bár nem mindenkinek, és nem egyformán. Sportága és sportolója válogatja, hogy melyiket érdemes szedni - tette hozzá a Sport-táplálkozástudományi Központ vezetője.

Nyitókép: Pixabay