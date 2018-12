Hosszú Katinka világraszóló tervet forgathat a fejében

Legfrissebb Facebook-posztja szerint Hosszú Katinka készen áll néhány változtatásra az International Swimming League alternatív úszószervezet környékén, de előtte még edz egy kicsit, küzdve az átállás nehézségeivel a kínai rövid pályás világbajnokság után - ismert, Hangcsouban hat versenyszámban állt rajthoz, ebből négyet meg is nyert, amivel Magyarországot az éremtáblázat harmadik helyére repítette.

No de vissza az ISwimLeague-hez: 2017-ben lett elege Hosszú Katinkának abból, hogy a vizes sportok nemzetközi szövetsége, vagyis a FINA korlátozta az egy úszó által vállalható versenyszámokat az egyes világkupaversenyeken, illetve abból is, hogy a szponzori bevételekből mintha kevés jutna a sportolóknak. Kisvártatva - teniszes mintára - megalapította a GAPS-et, vagyis a profi úszók szövetségét - 14 olimpiai bajnok (például Sarah Sjöström, a 2017-es év úszónője vagy Adam Peaty, a mellúszás jelenkori egyeduralkodója) állt akkor mellé -, amire válaszul a FINA engedett, megnövelte a vk-n vállalható versenyszámok számát, és emelt is a versenyek pénzdíjain.

Ezt követően nem sok hír érkezett a GAPS háza tájáról, azonban

idén új "klaszterbe" tömörültek a "rendszerkritikus" úszók - ez volt az ISwimLeague -, és az idei karácsonyt megelőző napokra rangos pénzdíjas versenyt is hirdettek, a hagyományos szabályoktól gyökeresen eltérő szisztémával.

Ehhez a kezdeményezéshez Hosszú Katinka is csatlakozott, ám néhány hete kiderült, a számos világsztárt - például Cseh Lászlót is - felcsigázó versenyt lefújták, vagyis látszólag újabb csoportot sikerülhetett visszavonulásra késztetni a FINA-nak azzal, hogy kilátásba helyezte,

eltiltja azokat a sportolókat, akik Torinóba mennek.

Ebben a helyzetben készül most újabb nagy dobásra Hosszú Katinka, zsebében a 2018-as év női úszója címmel, aminek átvételekor a világ talán legrövidebb beszédét mondta: "Nagyon köszönöm." A hangcsoui viadal végén az M4 sporttévének nyilatkozva elmondta, nehezményezi, hogy a díjátadó, eseményzáró gálára sportolókat nem igazán hívtak meg.

A hangcsoui beszédből és a legújabb Facebook-posztból egyértelműen az következik,

hamarosan újabb Facebook-poszttal jelentkezik a háromszoros olimpiai bajnok Iron Lady. Torino-ügyben egyébként a Magyar Úszó Szövetség Hosszú és Cseh mellé állt.

Ami biztos, hogy a FINA minden erővel igyekszik megakadályozni a világsztárok elmaradását, ezért is indít

új versenysorozatot 2019-től

- egy múlt csütörtöki bejelentés szerint -, aminek egyik állomása Budapest lehet. A meghívásos, pénzdíjas szupersorozaton összesen 3,9 millió dollárt osztanak szét, egy-egy állomás 3 napos versenynek ad otthont - 50 méteres medencében -, a program szűkített lesz, ugyanis úszásnemenként 50, 100 és 200 méteres számokat, illetve a 400 méter gyors és 200 méter vegyes küzdelmeit rendezik meg, valamint viadalonként négy váltóverseny lesz műsoron. Minden számban csak döntőkre kerül sor, futamonként négy indulóval. Az eseménysorozatra a számok aktuális világ- és olimpiai bajnokai, világcsúcstartói és világranglista-vezetői kapnak majd meghívást. Az úszókat 24 fős (12 férfi, 12 nő) csapatokba osztják majd. Minden meghívott úszó részesül a pénzdíjból, ezen kívül utazással együtt teljes ellátást kapnak. Az összdíjazásból az egyéni versenyek alapján 2,436 millió dollárt, a váltók között pedig 648 ezer dollárt osztanak ki. A fennmaradó 840 ezer dollárból a csapatok részesülnek.

A szabályok sok hasonlóságot mutatnak a Torinóban tervezett versenyéivel.

Nyitókép: MTI