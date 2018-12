Sós Csaba: ez nem is rossz ötlet Hosszú Katinkától

Magyarország harmadik lett a hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokság éremtáblázatán, de ez nem mutat reális képet az esemény magyar olvasatáról.

"Csalóka a kép, mert az éremtáblázaton elsősorban az aranyérmeket veszik figyelembe, utána a többit.

Ha a pontversenyt nézzük, akkor jóval hátrébb vagyunk. Mindazonáltal körülbelül ilyen eredmény volt várható ettől a csapattól"

- értékelt az InfoRádiónak Sós Csaba, az úszóválogatott szövetségi kapitánya, aki valamivel jobbra számított, de azért reálisnak az elért eredményeket tartja csapatszinten.

Hosszú Katinka az év nehézségei ellenére (válás, edzőkeresés, több hónapos kihagyás) a rövidpályás világeseményre kitűnően felkészült új edzőjével, Petrov Árpáddal, Sós szerint kijelenthető, hogy visszatért a csúcsra.

"Gyakorlatilag most már a legjobb időeredményeinek nagyon a közelében úszik. A kérdés most már az, hogy a jelenlegi teljesítményét hogyan tudja átkonvertálni nagypályára" - fogalmazott Sós Csaba, aki arról is beszélt, mely számokat választhatja az Iron Lady a jövőben: "Kijelenthető, hogy

a vegyesúszás a fő úszásneme, aztán amellett pillangón nyert, háton pedig nem, miközben 100 háton ő a regnáló olimpiai bajnok,

és 200-on is kiemelkedő eredményre képes. De ahogy nézem a hozzáállását,

inkább a pillangó felé kacsingat. Nem biztos, hogy ez rossz ötlet."

Sós dicsérte a további döntős vb-résztvevőket, Bernek Pétert, Gyurta Gergelyt és Kalmár Ákost is, azt viszont

csalódásnak tartja, hogy a férfiaknál 200 pillangón sem Kenderesi Tamás, sem Biczó Bence nem került fináléba.

Nyitókép: Illyés Tibor