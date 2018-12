Új szerelme van Lewis Hamiltonnak

Lewis Hamilton két napig tesztelt a Yamaha superbike-világbajnokságon induló gyári csapatával Jerezben, egyszer még bukott is, de nem lett baja. Az ötszörös világbajnok a teszt utáni nap reggelén Instagramján bővebben is beszélt a motorozásról, és bevallotta, a motorokat mindig is jobban szerette az az autóknál.

„Jó reggelt! Ma nagyszerűen érzem magam, de máris hiányzik a motorozás. Csak, hogy tudjátok, a két kereket mindig is jobban szerettem a négynél, gyerekkorom óta akartam egy saját motort, ugyanakkor hálás vagyok az apukámnak, hogy vett nekem egy gokartot.

A jelenlegi szerelmem azonban a motor”

- idézi a gphirek.hu.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon How’s my lean? ?? Lewis Hamilton (@lewishamilton) által megosztott bejegyzés, Dec 3., 2018, időpont: 10:07 (PST időzóna szerint)

A brit pilóta tisztázta, hogy a profiktól azért nagyon messze van, inkább marad a tesztelésnél. „A legnagyobb tisztelettel vagyok a motorversenyzők iránt.

Teljesen más műfaj, ugyanakkor az alapok közül néhány dologban ugyanazokra, időre, türelemre, bátorságra, koncentrációra, fürgeségre és kockázatvállalásra van szükség.

Mindarra, ami egy sportot izgalmassá tesz. És igen, imádok motorozni, de ezek a srácok egy másik szinten vannak, úgyhogy azt hiszem, csak élvezem a száguldást és a határok feszegetését a pályán."

Az Instagramra kitett posztja végén gyakorlatilag meghívatta magát a kilencszeres világbajnok Valentino Rossi saját pályájára. A „VR46 Ranch” névre hallgató létesítmény egy 1,8 kilométeres pálya Rossi szülővárosában, az olaszországi Tavuliában, amely egyben a motoroslegenda versenyzői akadémiájának bázisa is.

Rossi jó ötletnek tartotta, hogy egyszer vendégül lássa Forma-1-es kollégáját: „Hamilton nagy motorrajongó, követi a futamokat, és mindig sms-ekkel bombáz. Egy kicsit túloz, amikor azzal dicsér minket, hogy mi vagyunk azok, akik valódi kockázatot vállalnak. Egy napon el kell jönnie a ranchre.”

Nyitókép: (MTI/EPA/Ronald Wittek