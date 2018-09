Újabb fordulat a SpílerTV ügyében

A spanyol labdarúgó-bajnokság mérkőzéseit eddig a 2-es csatornáján közvetítette a sportadó, ám ez egyik nagy szolgáltató kínálatában sem szerepel, mindössze mintegy 100 ezer háztartásban fogható.

A TV2 Csoport tagjánál most úgy döntöttek, a hétvégi spanyol fordulóból négy mérkőzést a Spíler1-en is megmutatnak, így örülhetnek a Barcelona és a Real Madrid drukkerei is, hiszen láthatják kedvenciket.

A Spíler a nyáron szerezte meg a spanyol liga közvetítései jogait. A Spíler2-t eddig csak a Szekszárdon és környékén működő Tarr Kft. vette fel a programkínálatába, a három nagy szolgáltató, a UPC, a Magyar Telekom és a Digi nem, és sajtóértesülések szerint nincs is közel a megállapodás.

Csatornát cseréltek

A Spíler1-en eddig főként az angol bajnokság meccseit sugározták. Ez a csatorna szélesebb körben elérhető, hiszen a UPC és a Magyar Telekom előfizetői is foghatják, a digisek azonban nem.

A szombat délutáni Newcastle-Arsenal találkozó most költözik, a SuperTV2-n lesz látható.

A Bajnokok Ligája közvetítései is a Spílerhez kerültek az M4 Sport mellett. A jövő héten rajtoló csoportkörből az 1-es és a 2-es csatorna is közvetít, de a nagyobb érdeklődésre számot tartó meccseket a kisebb lefedettségű adóra teszik. Kedden a Barcelona-PSV és a Monaco-Atlétic Madrid, szerdán a Valencia-Juventus is a Spíler 2-re kerül, míg az 1-en Viktoria Plzen-CSZKA Moszvkát lehet nézni.