Halász Bence döntős az atlétikai Eb-n

A szombathelyiek junior világ- és U23-as Európa-bajnok versenyzője az első selejtezőcsoportban szerepelt, ezzel a számmal kezdődött a kontinensbajnokság. A kalapácsvetőknek szinte a kongó Olimpiai Stadionban kellett dobniuk az előnapon - az Eb első hivatalos napja a kedd lesz -, a nézők csak lassan szállingóztak, az újságírók többsége is ezen a napon érkezett, az ülésrenddel még nem is készültek el a szervezők. A kalapácsvető ketrecre ugyan némi árnyékot vetett a nézőtér feletti tető, de a versenyzőknek a több mint 30 fokos meleggel, s a tűző nappal is meg kellett küzdeniük.

A selejtezőszint 76 méter volt, illetve a legjobb 12 folytathatta a fináléban. A 21 éves Halász Bence, aki idén érte el 79,57 méteres egyéni csúcsát, elsőre azonnal a szintet jelző sárga vonalon túlra dobta a szert, s 76,81 méterrel a mezőnyből elsőként teljesítette a fináléhoz szükséges eredményt.

"Jól ment a mozgás a bemelegítésnél, lazának éreztem magam, de amikor szólítottak, azért megremegett a lábam" - mondta Halász Bence. Hozzátette: képesnek érezte magát, hogy elsőre megdobja a szintet, de félt, nehogy "elstresszelje".

"Nekem a selejtező mindig nehezebb, ez a nagyobb teher. A döntő majd egy más verseny lesz"

- mondta a Dobó SE nehézatlétája, aki 79,57-es eredményével a negyedik a nevezettek között.

Pásztor Bence a második csoportban 69,02 méterrel kezdett, majd 69,66-ra javított, s 68,85-tel zárt. A fehérvári dobó a 26. helyen végzett.

A 76 méteres szintet Halász Bence mellett a két lengyel, a háromszoros világbajnok Pawel Fajdek (77,86 m) és az olimpiai bronzérmes Wojciech Nowicki (76,03), valamint a fehérorosz Pavel Barejsa (76,47 m) dobta túl. A 12-es döntőhöz 73,19 méter is elégnek bizonyult.

A kalapácsvetés fináléját kedden 18.45-kor rendezik.

A Koroknai-testvérek az elődöntőbe jutottak

Férfi 400 m gáton, ahol a többi sprintszámhoz hasonlóan a ranglista első 12 helyezettjének helye biztos az elődöntőben, a Koroknai-testvérek szerepeltek. Közülük a 25 éves Máté indult előbb, futamában jó kezdés után negyedikként ért célba 50.70 másodperccel. A négy futamból az első két helyezettek mellett még az öt leggyorsabb léphetett tovább, s ez az idő elődöntőt ért. A 28 éves Koroknai Tibor az ötödik futamban meggyőző teljesítményt nyújtott, s másodikként ért célba 50.34-gyel. A 400 m gát elődöntőjére kedden 19.45-kor kerül sor.

A férfiak 100 méteres versenyében Szabó Dániel 10.64 mp-cel utolsóként ért célba. Női 100 méteren Nguyen Anasztázia 11.72-vel - idei legjobbja 11.49 mp - futamában nyolcadik lett, s búcsúzott. Az MTK sprintere számára azonban nem ért véget az Eb, mivel a 4x100-as váltóban is fut majd.