Megvannak az olimpia kabalafigurái

Az ötkarikás játékok egyik szimbóluma egy kék-fehér kockás, hegyes fülű mesefigura lett, amely a Miraitova nevet kapta. Ez egy szóösszetétel a japán mirai és tova szavakból, előbbi azt jelenti, jövő, utóbbi pedig örökkévalóság.

The official video of #Miraitowa and #Someity is now LIVE! Welcome to the world, Miraitowa and Someity!https://t.co/CQWXiRxB6r pic.twitter.com/KYconJrjxo