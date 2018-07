Kitiltották Ukrajnából a magyar válogatott focistát

Kárpátalja válogatottja nyerte meg Londonban a CONIFA labdarúgó-világbajnokságot. 2014 óta rendezik meg a FIFA által nem elismert labdarúgó-szövetségek világbajnokságát. A 16 csapatos torna elődöntőjében Székelyföld 4-2-re kikapott Kárpátaljától, így utóbbi került a döntőbe. A fináléban Észak-Ciprus ellen a rendes játékidő 0-0-ra végződött, és tizenegyesekkel Kárpátlaja lett a világbajnok. A győzelemnek azonban nem örültek Ukrajnában, az ukrán sportminiszter, Ihor Zhdanov szeparatista cselekedetek miatt eljárást kezdeményezett a kárpátaljai csapattal szemben - írja a csakfoci.hu.

"Ki kell hallgatni a csapat játékosait, valamint meg kell vizsgálni a kárpátiak megbízott szervezőinek a cselekedeteit Ukrajna területi integritásának megsértése miatt, valamint megvizsgálni, hogy köthetőek-e terrorista, valamint szeparatista csoportokhoz" – jelentette ki a miniszter.

Most az Ukrán Biztonsági Szolgálat úgy döntött, hogy a csapat magyar állampolgárságú szervezőit és játékosait is kitiltják Ukrajna területéről, míg az együttes ukrán állampolgárságú tagjait pedig megfoszthatják sportigazolásuktól. A kárpátaljai csapat kapitánya a 9-szeres magyar válogatott Sándor György, aki játszott korábban Újpesten, Győrben, a Videotonban és Felcsúton is.

Nyitókép: Facebook