Történelmi jelentőségű diplomaosztó az MLSZ edzőközpontjában

A Magyar Labdarúgó Szövetség honlapjának tájékoztatása szerint a szervezet legutóbb három évvel ezelőtt adott át hasonló szintű végzettséget igazoló diplomát. Berzi Sándor MLSZ-alelnök emlékeztetett: a mostani a nyolcasik kurzus volt, a végzősökkel együtt pedig már 153 szakember szerezte meg a legmagasabb edzői képesítést.

Berzi Sándor kiemelte: történelmi jelentősége van a legutóbbi kurzusnak, mert most veszik át a diplomájukat a magyar labdarúgás első női pro licences edzői. Markó Edina, a női válogatott szövetségi kapitánya, valamint Schumi Dorottya, a női U17-es válogatott szövetségi edzője.

Markó Edina az MLSZ internetes oldalának elmondta, a hitelesség miatt fontos, hogy a labdarúgásban dolgozó szakemberek is folyamatosan képezzék magukat.

„A tanulás soha nem ér véget, és mindig fejlődnünk kell”

– fogalmazott.

Lőw Zsolt is most vette át pro licences diplomáját, ő az előző idényekben a Lipcse pályaedzőjeként dolgozott. A szakember kiemelte: bár tapasztalt edzőként kezdték a kurzust, de így is rengeteget tanultak az elmúlt időszakban tanáraiktól. Lőw Zsolt a női labdarúgóedzők munkájának fontosságáról is beszélt. Szerinte most már a női labdarúgásnak is van egy komoly szakmaisága és értéke.

„Abszolút egyenértékűnek kezelhetjük most már a férfi labdarúgással”

– hangsúlyozta. Most kapta meg diplomáját Lisztes Krisztián és Szabics Imre is, aki az osztrák labdarúgó-válogatott pályaedzője.

Az elmúlt kilenc hónap alatt a hallgatók a profi labdarúgás minden területén bővíthették tudásukat. A tananyag része volt az élvonalbeli csapatok játékosainak kiválasztása, a szakmai koncepció és a stáb kialakítása, a teljesítményfokozás, illetve az eredményes szerepléshez megkívánt technikai, taktikai és kondícionális ismeretek hatékony felhasználása is. A kurzusnak egy közös, külföldi tanulmányút is része volt: a hallgatók Lipcsébe látogattak, ahol az RP Leipzig vendégeként megismerték a német klub felépítését, az utánpótlásközpont működését, és betekintést kaptak a Bundesliga-csapatnál zajló szakmai munkába is.