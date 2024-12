Lendületben itthon az újautó-piac, most lehet jó üzletet kötni

Idén novemberig 10 645 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 28 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és 12 százalékos ugrást 2022-höz képest. A növekedésben nagy szerepet játszott az autóipar stabilizálódása, a bővülő modellkínálat és a kedvezőbb finanszírozási lehetőségek, legfőképpen a céges vásárlóknak.

"Mi azt vettük észre, hogy az importőri behatás nagyon jelentős, az ellátási láncok nagyjából már helyreálltak, valamint rengeteg új modellt mutatott be számtalan gyártó, és a finanszírozási lehetőségek is nagyon erősek lettek" – mondta Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu brandmenedzsere, és úgy látja, hogy az elmúlt hónapok hasonlóan biztató eredményei alapján az újautó-piac lendületben van.

A mostani fellendülésben a szakértő szerint szerepet játszik az is, hogy tavaly és tavalyelőtt a céges vásárolók egy része elhalasztotta az autóbeszerzéseit, és most jelent meg a piacon, ezt mutatja, hogy olyan kedvelt flottaautók, mint a Volkswagen Passat vagy a Skoda Octavia most eléggé kelendők. Lőcsei Dániel azt is hozzátette, hogy a vevők között most nagyobb számban jelentek meg a magánvásárlók is,

"Érdemes mostanában elgondolkodni új autó megvásárlásán, ugyanis most sok modell és sok autó felhalmozódott a piacon, emiatt folyamatosan mennek le az árak, és most kedvező thm-es hitel- és lízingakciókat kínálnak a magánvevőknek is" – emelte ki a szakértő.

Az is kiderült, hogy nemcsak a személyautók piaca prosperál, hanem motorkerékpárokból (7 408) tavalyhoz képest 16,6, 2022-höz képest pedig 46,5 százalékkal többet adtak el, kishaszongépjárművekből (22 684) éves viszonylatban 17,3 százalékkal nőtt az állomány, 2022 óta pedig 38,3 százalékkal. Nagyhaszongépjárműveknél (4 883) azonban tavaly óta csaknem 15 százalékos visszaesés látható.