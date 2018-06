Szilágyi Áron: a mi akaratunk érvényesült a páston

Benne volt a csapatban ez az aranyérem?

Pont beszélgettük a srácokkal, hogy annak ellenére, hogy folyamatosan érmesek tudtunk lenni világkupákon, tavaly a vb-ezüstérmet szereztünk, de az hiányzott, hogy a világranglistán előttünk lévő csapatokat, legalábbis a koreait és az olaszt megverjük, ez most összejött. Mind a hárman jól vívtunk, Gémesi Csanád és Szatmári Andris is fantasztikus teljesítményt nyújtott, és ez kellett ahhoz, hogy ilyen magabiztosan tudjuk hozni a döntőt.

Plusz 11-el zárta ezt a finálét: az első asszóban 5-4-re győzött, aztán viszont tust sem kapott.

Kellettek a csapattársak, és az is, hogy végig éreztettük az olaszokkal, miénk lesz az aranyérem. A mi akaratunk érvényesült a páston, mi tudtunk dominálni, az utolsó asszóban azért nyertem 5-0-ra, mert az ellenfelem egyszerűen nem hitte el, hogy meg tudja fordítani az asszót, meg tudja nyerni az aranyérmet. Nagyon hálás feladat a befejező embernek, ha a csapattársak úgy adják át a stafétát. És ez nekem most megadatott.

A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád és Decsi Tamás alkotta aranyérmes magyar férfi kardvívócsapat ünnepel, miután 45-33-ra győztek az olasz együttes ellen a szerbiai Európa-bajnokság döntőjében. (MTI/EPA/Koca Sulejmanovic)

Emlékszik hasonló kulcsmérkőzésre, amikor ennyire jól ment önnek a vívás?

Volt már, hogy csapatversenyen így kijött a lépés, és ihletett állapotban tudtam vívni, akár a 2007-es világbajnokságon, de említhetném a 2016-os vb-t is. Fontosnak tartom, hogy csapatversenyekre is kiélezzem a formámat, hiszen ezek is nagyon nagyon értékes, ráadásul együtt átélt sikerek. Az egyéni versenyek mellett természetesen ezekre is nagy hangsúlyt fektetünk, és nagyon örülünk az aranyéremnek.

Volt nyomás a csapaton azért, mert nem sikerült addig az éremszerzés a magyar küldöttségnek?

Vagyunk annyira rutinosak mindannyian ebben a kardcsapatban, hogy ne vegyük feleslegesen a vállunkra a magyar vívás terhét. Csak magunkkal foglalkoztunk, tudtuk, hogy éremesélyesek vagyunk, és igyekeztünk beváltani ezt az esélyt. Nem gondoltunk arra, hogy ezzel mi az egyetlen érmet szerezzük a küldöttségnek, de utólag örülünk neki, hogy a küldöttség nem érem nélkül tér haza, de rengetegszer volt olyan, hogy éppen mi nem tudtunk úgy teljesíteni, és a másik fegyvernemnek jött ki a lépés.

Érezték, hogy ez ennyire jól is alakulhat?

Azt éreztük évközben, hogy egy-egy ember húzza a csapatot. Úgy szereztünk érmeket, hogy vagy Szatmári Andrisnak, vagy Csanádnak, vagy éppen nekem jól ment a vívás, és megvertünk csapatokat, érmeket szereztünk, de nem aranyérmeket, és bíztunk abban, hogy lesz egy olyan verseny, ahol mind a hárman jó formában, mindent kihozva magunkból tudunk majd vívni. Úgy látszik, hogy ez az Európa-bajnokság volt az – legalább is ez volt az első ilyen verseny. Abban bízom, hogy a következő versenyen, akár az egy hónap múlva következő világbajnokságon is így jön ki a lépés, hogy mind a hárman jól tudunk vívni, akkor ott is képesek leszünk ugyanerre a teljesítményre.

Mennyire lehet demoralizáló az olaszoknak, hogy ilyen simán kikaptak?

Az olaszok az utolsó két asszóban pontosan tudták, hogy mi fog történni, azért annyira ők is profi versenyzők, hogy ne vigyék haza ezt a kudarcot, vagy legalábbis a világbajnokságig már csak ezzel foglalkozzanak. Biztos vagyok benne, hogy a következő mérkőzéseink nem lesznek ilyen simák, kemény csatákat fogunk mi még vívni a következő években, de természetesen nekünk nagyon jó érzés, hogy végig uralva, magabiztosan tudtuk megnyerni. Szerintem ezt még sokszor vissza fogjuk nézni, és ebből próbálunk erőt meríteni a következő csatákra.

Egyéniben az ötödik lett, így összességében hogyan értékeli ezt az Eb-t?

Éreztem, hogy az egyéni után bennem maradt még egy kis vívás, és próbáltam erőt meríteni ebből és kivívni magam a csapat versenyen. Természetesen örülök a csapatsikernek, nem voltunk még Európa-bajnokok. Ez a felhőtlen öröm feledtette az egyéni versenyt, bár az ötödik hely nem annyira borzalmas, főleg annak fényében, hogy a legfontosabb verseny idén mégis csak a világbajnokság lesz. Igazából ami itt történt, igyekszünk minél hamarabb elfelejteni, és fölkészülni lehető legjobban a vb-re.

Egy kis idő jut azért az ünneplésre?

A hétvégét még ünnepléssel, pihenéssel fogjuk tölteni, természetesen ilyenkor szánunk arra is időt, hogy együtt legyünk, tudjuk együtt örülni ennek a sikernek, de hétfőtől kőkeményen folytatjuk a felkészülést a vb-re.

