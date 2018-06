Vívó Eb - Pusztai Liza a nyolcaddöntőben búcsúzott

Pusztai Liza nyolcaddöntős búcsúja volt a magyar női kardozók legjobb eredménye az újvidéki vívó Európa-bajnokság szombati nyitónapján.

A viadal honlapja szerint a BVSC 17 esztendős versenyzője kiemeltként nem lépett pástra az első fordulóban, akárcsak első ellenfele, László Luca, kettejük asszóját 15-6-ra nyerte Pusztai. A legjobb 16 között Szofija Velikaja várt az Eb-bronzérmes magyar kardozóra, s 15-5-tel az olimpiai, világ- és Európa-bajnok orosz lépett tovább.

A vb-bronzérmes Márton Anna is a legjobb 32 között kezdte meg szereplését, ám számára ez egyben a végállomást is jelentette, mivel az orosz Szvetlana Seveleva nagy csatában, 15-13-ra legyőzte őt. Ugyanez volt Katona Renáta útja is, akit a második fordulóban a lengyel Aleksandra Shelton búcsúztatott 15-6-tal.