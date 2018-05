Kilenc magyar érem született a kajak-kenu világkupán

A magyar versenyzők kilenc érmet, egy aranyat, három ezüstöt és öt bronzot szereztek vasárnap a Szegeden zajló kajak-kenu világkupa 200 és 500 méteres döntői során.

A legrövidebb távon egy-egy első, második és harmadik hely volt a mérleg, a legfényesebb érmet éppen az utolsó döntőben gyűjtötték be a magyarok. A kenu kettesek fináléjában Hajdu Jonatán és Fekete Ádám tavaly világbajnoki harmadik duója remekül rajtolt, hamar az élre állt, s a célig olyan jelentős előnyt épített fel, hogy nem volt kérdés, megnyeri a futamot. A kettős szombaton második lett 500 méteren, így már a második dobogós helyét ünnepelhette. Lelovics Dávid és Némedi Konrád ötödikként futott be a hét hajót számláló mezőnyben.

"Jó pályát jöttünk, elégedettek vagyunk, főleg, hogy hazai közönség előtt sikerült ilyen fölényes sikert aratnunk.

Bíztató az eredmény az Eb-re és a vb-re nézve, ott is szeretnénk aranyérmet szerezni"

- nyilatkozott Fekete.

Női K-2 200 méteren Hagymási Réka és Szabó Ágnes világbajnok kettőse, illetve Kiss Blanka és Lucz Anna képviselte a házigazdákat, s meglepetésre sokáig utóbbi egység állt jobb helyen a döntőben. Kissék jól rajtoltak, egészen a végéig tartották a lépést az élen haladó, kétszeres olimpiai bajnok Lisa Carrington vezette új-zélandi párossal, csak az utolsó métereken előzte meg őket Hagymási és Szabó. Utóbbi egység lett tehát a második, Kiss és Lucz Anna pedig a várakozást felülmúlva harmadik.

"Számítottunk az éremre, miután tavaly megnyertük a vb-t.

Tudtuk, hogy nagyon erős a mezőny, és az sem volt meglepetés, hogy a másik magyar páros is nagyon jó"

- mondta Hagymási Réka. "A párom, Ági már sok pályát ment ezen a versenyen, én pedig nem vagyok teljesen egészséges, így nem volt egyszerű a helyzetünk. De nagyon szeretjük ezt a számot, élvezzük a gyors kajakozást."

Kiss Blanka úgy fogalmazott: nagyon örülnek a harmadik helynek, fiatal páros az övék, nem is sokat gyakoroltak, ezért ők is meglepődtek, hogy sikerült érmet szerezniük.

C-1 200 méteren Hajdu sokáig harcban volt az éremért, de végül két litván és egy georgiai rivális mögött negyedikként futott be. Az 1000 méterről "kiránduló" - pénteken ezen a távon párosban hatodik - Korisánszky Dávid hetedik lett a sprintszám döntőjében. A nők hasonló számában egyik magyar sem rajtolt túl jól, s ez döntőnek bizonyult, Balla Virág végül ötödikként, Devecseriné Takács Kincső hetedikként ért célba. Ez utóbbi szám bekerült az ötkarikás játékok programjába, s ez látszik is, a mezőny ugyanis az utóbbi időben nagyon megerősödött.

A magyarok K-1 200 méteren sem tudtak beleszólni a dobogós helyek sorsába. A nőknél az Újpest 23 éves, kétszeres Európa-bajnok kajakosa, Lucz Dóra - aki múlt héten betegséggel küzdött - nyolcadikként végzett, míg testvére, Lucz Anna harmadik lett a B döntőben, így összesítésben 12. helyen zárt. A férfiaknál Apagyi Levente, az angyalföldiek 24 éves versenyzője hetedik helyen végzett az erős mezőnyben, Csizmadia Kolos pedig B finálés második helyével a 11. lett.

Az ötszázas finálék azonban magyar éremmel kezdődtek és azzal is folytatódtak.

Férfi K-1-ben Kopasz Bálint és Noé Zsombor is óvatosan kezdett, majd a táv második felében mindketten feljöttek a vezető kettősre, a spanyol Roi Rodriguezre és az 1000 méteren győztes portugál Fernando Pimentára. A dobogóért tulajdonképpen egymással harcoltak, s ebből a csatából végül - némi meglepetésre - Noé jött ki jobban, így övé lett a bronz. "Mindent beleadtam ebbe a pályába, nagyon elégedett vagyok vele.

Világklasszisokat sikerült magam mögé utasítani, nagyon örülök"

- lelkendezett a 22 éves, dunafüredi kajakos.

Női C-1 500-on Lakatos Zsanett és Nagy Bianka nem a bronzért, hanem az ezüstért harcolt egymással a végén. A kínai Hszü Si-hsziao féltávnál az élre állt, a finist is jól bírta, de mögötte nagy csata alakult ki a két magyar között, ebből végül Lakatos jött ki jobban, hat századdal megelőzve 17 éves szegedi ellenfelét.

"Álmodni sem mertem erről, a versenyen a rutinszerzés volt a cél.

Már az nagy dolog volt, hogy egyáltalán bekerültem a döntőbe"

- mondta Nagy, aki élete első felnőtt világversenyén szerepelt.

A négyeseknél a tavaly ugyanebben az összeállításban Európa-bajnok, háromnegyed részben pedig világbajnok Lucz Dóra, Medveczky Erika, Takács Tamara és Vad Ninetta alkotta kajakos kvartett idény eleji formát mutatva harmadikként ért be az bombaformában lévő új-zélandiak, illetve az ausztrálok mögött. Racskó Fruzsina, Katrinecz Rita, Szabó Ágnes és Gamsjager Lisa-Maria ötödikként lapátolt a célba.

"Jó pályát jöttünk, kihajtottuk magunkat, megvalósítottuk, amit elterveztünk"

- értékelt Lucz Dóra, s úgy tűnt, társai is elégedettek az eredménnyel.

A férfiak hasonló versenyében - amely immár ugyancsak olimpiai szám - a Mozgi Milán, Tótka Sándor, Molnár Péter, Somorácz Tamás összeállítású négyes és a Balaska Márk, Birkás Balázs, Dudás Miklós, Kuli István alkotta kvartett is kivette a részét a színvonalas küzdelemből, utóbbi hajó sokáig vezetett is. A hajrát aztán a spanyolok bírták a legjobban, másodikként némi meglepetésre Balaskáék, harmadikként pedig Mozgiék csaptak be a célba.

Ez a nyolc kajakos - más felállásban - a jövő heti, duisburgi vk-n is vízre száll majd.

A Maty-éri verseny - amelyre 60 ország közel 700 sportolója, köztük 62 magyar nevezett - a 14.50-kor rajtoló 5000 méteres döntőkkel zárul.