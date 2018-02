A szövetség is megszólalt Swaney Elizabeth ügyében

A Magyar Síszövetség is megszólalt Swaney Elizabeth bohózatba illő olimpiai szereplése után.

„Elsősorban a sportág kvalifikációja az, amely ezt a helyzetet előidézte, és az, hogy a női síakrobatika még gyerekcipőben jár, kevés a magasan kvalifikált képviselője. A sportág pontozása is kérdéseket vet fel, hiszen ahogyan azt a hétfői félcső selejtező is mutatta, az, aki a pálya alján elesik, hiába mutatott be addig szép elemeket, kevesebb pontot kap, mint aki Elizabeth Swaney-hez hasonlóan szépen lejön a pályán mindenféle kockáztatás nélkül. Elizabeth a világkupaversenyeken is hasonló produkcióval gyűjtögette a pontjait. Az tény, hogy

a tavalyi évben nem láttuk versenyezni, a helyszínen, az edzéseken észleltük, hogy mire képes.

Mivel senki helyét sem vette el, így nem gondoljuk úgy, hogy nem kellett volna támogatnunk az olimpiai indulását. Elizabeth Swaney a felkészülését és versenyzését teljes mértékben saját forrásból fedezte” - közölte a szervezet.

A síelők szövetségi kapitánya, Stark Márton Phjongcshangban az Indexnek azt mondta, neki is szemet szúrt a gyenge teljesítmény.

„Láttuk a világkupa eredményeit és pontjait, amik megnyugtatóak voltak. A harminc közelében volt rendre. Láttunk egy videót róla, az már akkor felkeltette a gyanúnkat, de azt mondta, hogy az csak egyszerű edzés volt. Versenyről sajnos nem kaptunk felvételeket.

Már az olimpia helyszínén, az utolsó pillanatban láttuk, hogy a tudása nem fejlődött az előző években.

Mivel a többieknek versenyük volt, velük voltunk elfoglalva, és nem követtük minden lépését. Feltettem én is a kérdést magamnak, miben hibáztunk? Mondtuk volna neki vasárnap este, hogy jelentsen sérültet, beteget? Hogy nézett volna ki, ha visszaléptetjük egy olimpiáról?” - mondta a szakvezető.

Stark egyetért azzal, hogy valódi gerillamarketing volt, ám ha nem velünk történt volna, akkor csak mosolygunk egyet az egészen, így most azonban más az éle .

A síelők csapatvezetője, Kapitány Ildikó úgy véli, a technikai delegátusoknak jelezniük kellett volna a világkupák után, hogy a versenyző tudása nem megfelelő.

„A pontszámokat láttuk, az egy jó visszajelzés volt. Egy videót is láttunk, és két év alatt akár fejlődhetett is volna. Könnyű ránk mutogatni, égésről beszélni. De itt nem arról volt szó, hogy más emiatt pórul járt. Sőt,

az ő indulása miatt még több edzői helyünk is lett, ami hasznos.

Mi nem bújtuk a listát, hogy keressünk valakit, akit be tudunk nevezni. Lizzy keresett meg minket, hogy van magyar útlevele, és szeretne magyarként versenyezni. Nem kerestük a gyors honosítás lehetőségét, hanem ott volt a zsebében a személyije és a lakcímkártyája is. Egy ponton meg tudtuk volna akadályozni az indulását, amikor a Nemzetközi Szövetség visszaosztotta a kvótákat, mondhattuk volna, nem kérjük. De értsék meg, ha Pulai Imrére esett volna a választás szánkóban, akkor ki merte volna a szemébe mondani, hogy nem vagy elég jó” - nyilatkozta szintén az Index kérdésére.

Reméli, hogy a mostani felháborodás után sokan nekivágnak a következő olimpia selejtezősorozatának.

A MOB jelezte, hogy felülvizsgálja az eddigi rendszert.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!