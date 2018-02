Lép a MOB a síakrobata komikus szereplése után

Hatalmas vitát kavart Swaney Elizabeth szereplése a phjongcshangi téli olimpián. A honosított versenyző trükkök bemutatása nélkül teljesítette a síakrobaták félcső selejtezőjét, így a 24 indulóból utolsóként zárt, nagy hátránnyal.

"Kisebb részben elégedett vagyok, mert örülök, hogy itt lehetek az olimpián, nagyobb részt viszont nem, mivel tudok ennél jobban is síelni, ha nem vagyok ennyire ideges. A célom az volt az indulással, hogy inspiráljam a jövő nemzedékét ebben a sportágban, illetve szeretném, hogy Magyarországon is népszerűbb legyen ez a sport" - mondta az újságíróknak a 33 éves Swaney, akinek édesanyja ágán magyar a családja.

A produkció több külföldi újságíró érdeklődését is felkeltette, minden bizonnyal a Calgaryban szerepelt brit síugrót, Michael Edwardsot, vagy ismertebb nevén, Eddie, a Sast látták benne – írta az MTI tudósítója. S valóban, a nemzetközi sajtóban is foglalkoztak a teljesítményével, a Reuters rendhagyónak nevezte azt. A Denver Post írásában felteszi a kérdést: vajon inspiráló-e Swaney indulása, vagy azt mutatja meg, hogy a kvalifikációs szisztémát könnyen ki lehet játszani?

A kérdéssel a MOB is foglalkozott – írja az nso.hu.

„Eddig az volt az irányelv – ahogy most is az –, hogy aki a sportágában a nemzetközi szövetségek által meghatározott kvalifikációs feltételeknek megfelelt, azt nevezte a Magyar Olimpiai Bizottság. Akinek tehát a szövetség bizalmat szavazott, annak a MOB is. Ez a mai eset azt mutatja, hogy ezt

a rendszert felül kell vizsgálni, ezért át is fogjuk gondolni.

Erre vannak nemzetközi példák, meg fogjuk ezeket vizsgálni. Továbbá szükségesnek tartjuk a nevezési módszertan újragondolását” - közölte Molnár-Bánffy Kata sajtóattasé, a MOB kommunikációs vezetője.

Swaney a Harvardon végzett, és a sport mellett a politikában is ki akarta próbálni magát:

elindult a kaliforniai kormányzóválasztáson Arnold Schwarzeneggerrel szemben.

Korábban venezuelai színekben indult világkupákon 2013 és 2015 között. A síakrobatika előtt műkorcsolyában és szkeletonban is kipróbálta magát, és a nyári olimpiai sportok közül evezéssel is próbálkozott. Síelni 25 évesen kezdett el. Adományokat is gyűjtött, hogy ott lehessen a téli olimpián. A kvótát úgy harcolta ki, hogy sok versenyen indult, és mindig arra figyelt, hogy biztonságosan teljesítse a versenyt. A legjobb eredménye a 13. hely volt 15 induló közül egy kínai versenyen, miközben neves riválisai többsége egy rangosabb viadalon, az Egyesült Államok Nagydíján indult Copper Mountainben.

Phjongcshangban versenytársai támogatóak voltak.

"Ha időt szánsz rá és erőt fektetsz abba, hogy itt legyél, akkor megérdemled" - vélekedett az első helyen továbbjutott kanadai Cassie Sharpe. A másodikként továbblépő francia Marie Martinod-nak sem volt gondja Swaney produkciójával. "Én teljesen elfogulatlan vagyok. Ez az, amiért az olimpia annyira különleges" - mondta.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!