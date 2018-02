Hazatérő bevándorló ünnepelt a téli olimpián

Az extrém sportokhoz hasonló számokban továbbra is kiválóan szerepelnek az észak-amerikaiak – de kedden ennek a koreaiak is nagyon örültek. Chloe Kim, a téli olimpia egyik legnépszerűbb sportolója nyerte meg a hódeszkások női félcső versenyét.

Chloe Kim első neve amerikai, a családneve koreai. Az Egyesült Államokban, Kaliforniában született, édesanyja és édesapja is dél-koreai bevándorló. Szinte az óceánparton nőtt fel, de édesapja négyéves korától vitte hódeszkázni, hatévesen már igazolt versenyző volt a Team Mountain High színeiben. Nyolcévesen a családja Svájcba küldte, két évet Valais-ban töltött, ott tanult meg franciául is. Két éve két aranyat nyert a lillehammeri ifjúsági olimpián, tarolt az extrém sportok fesztiváljain, a X Gameseken, s most már – 2000-es születésűként, a 21. század gyermekeként – olimpiai bajnok is.

„Nagyon sokat jelent nekem, hogy

ott nyertem, ahonnan a szüleim származnak.

Nagy nyomás volt rajtam, de büszke vagyok, hogy megcsináltam a szurkolók és a családom miatt is” - mondta Chloe Kim.

Megszületett az olaszok első aranyérme, rövidpályás gyorskorcsolyázásban nyerte az ötszázas távon győztes Arianna Fontana. A táv 27 éves specialistája pályafutása hatodik olimpia érmét, de az első aranyat szerezte meg. Egy évtizede ott van a sportág elitjében, már a 2006-os olimpián is versenyzett, egyszeres világbajnok – és 27-szeres Európa-bajnok. A szám nagy favoritja, a brit Elise Christie – Liu Shaolin Sándor barátnője – nem szerzett érmet, kicsúszott.

Mintha elátkozott lenne az olimpiákon, négy éve, Szocsiban mindhárom számban kizárták.

(Egyáltalán nem mellékesen: a magyar férfiváltó, Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang összeállításban bejutott a négyes döntőbe, amelyet jövő csütörtökön rendeznek. Egyetlen lépésnyire van a kvartett az éremszerzéstől.)

Tíz ország gyűjtött eddig aranyat, a németek, egyedüliként az összes ország közül, minden nap szereztek legalább egyet. Kedden a szánkós Natalie Geisenberger győzött, 2010-ben bronz-, 2014-ben aranyérmes volt, ő az első négyszeres olimpiai érmes női szánkós, Szocsiban győzött a váltóval is. Mögötte honfitársnője, Dajana Eitberger lett a második.

A sífutók sprintszámaiban az északiak diadalmaskodtak, a nőknél a svéd Stina Nilsson, a férfiaknál a norvég Johannes Høsflot Klæbo. Érdekes látni, hogy Phjongcshangban eddig a svédek uralják a női sífutást, a norvégok a férfi sífutást, a német nők a szánkózást és a sílövészetet, az észak-amerikaiak az extrém sportágakat, a hollandok pedig a gyorskorcsolyázást.

Utóbbiban négyből négyet nyertek eddig Hollandia versenyzői, mind a két, már lezajlott férfi számban holland lett az első és a második is. (Igaz, 5000 méteren Ted-Jan Bloemen kanadai színekben.) Kedden Kjeld Nuis győzött Patrick Roest előtt.

Nuis nagy rajongója lesz a Koreai Köztársaságnak,

tavaly ott lett világbajnok, idén pedig olimpiai bajnok, egyaránt 1500 méteren. Ebben a számban Nagy Konrád a 29. helyen végzett.

Curlingben a kanadaiak növelték az aranyérmeik számát, Kaitlyn Lawes és John Morris első lett a vegyes párosban. A 39 éves Morris nyolc éve, Vancouverben, a 29 éves Lawes Szocsiban nyert a csapattal. Amióta 1998-ban visszatért a sportág a téli olimpiák műsorába, nem akadt olyan szám, amelyben ne lett volna kanadai érmes.

Végre a szélviszonyok „megengedték”, hogy megrendezzenek egy alpesisí-versenyszámot. Ausztriáé lett az aranyérem, Marcel Hirscher győzött kombinációban. (A két magyar induló közül Samsal Dalibor 32., míg Kékesi Márton 35. lett.) Hirscher igazi nagyágyú, noha 28 éves koráig mindössze egy olimpiai érme volt, egy ezüst Szocsiból. A világkupák történetében a második legtöbb futamgyőzelem az övé, 55 futamot nyert eddig. Hatszoros világbajnok.

