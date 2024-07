Hőség és balesetek - a nap hírei

Nincs magyar sérültjea szlovákiai Pohoda fesztiválon történt sátoromlásnak – közölte Paczolay Máté külügyi szóvivő. A trencséni reptéren tartott rendezvényen a viharos idő miatt történt a baleset. A szlovák mentőszolgálat tájékoztatása szerint 14-et sérültet szállítottak kórházba. Egy 20 és egy 24 éves nő sérült meg súlyosabban. A szervezők a fesztivál korábbi befejezéséről döntöttek, mivel 24 órán belül nem tudták volna megoldani az összes építmény ellenőrzését. A látogatóknak el kellett hagyniuk a helyszínt.

Közben itthon a héten már harmadszor dőlt meg a melegrekord, de a hőség mellett már a heves zivatarokra is figyelmeztetést és riasztást adott ki a Hungaromet. Szombaton a Hajdú-Bihar vármegyei Körösszakálon mérték a legmagasabb hőmérsékletet. A jövő csütörtökig meghosszabbított hőségriasztás idejére folytatják a vízosztást a nagyobb vasút- és autóbusz-állomásokon. A vizet a készlet erejéig tudják biztosítani.

Kisiklott Romániában a Bécsből érkező Dacia nemzetközi gyorsvonat, senki nem sérült meg. A baleset egy felújítás alatt álló pályaszakaszon történt. A másik vágányon építkezés folyik, a 300-as jelzésű fővonalon ezért megbénult a vasúti közlekedés. Médiabeszámolók szerint Craiova térségében is órákig vesztegelt szombaton a tűző napon egy személyvonat, amelynek mozdonya meghibásodott.

Villámcsapás után lezuhant a hegyi útról és meghalt egy magyar túrázó az osztrák Alpokban- írja az osztrák ORF alapján a Telex. A lap szerint a 61 éves férfi 25 éves fiával együtt indult el és a rossz időjárási előrejelzés ellenére megkezdte az utat. A mentők már csak a holttestét találták meg.

A magyar termelők helyzetének javításáért a hazai dinnye vásárlására ösztönöz az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István kifejtette, hogy a meleg miatt mintegy két héttel hamarabb értek be a magyar dinnyék, ami most piaci nehézséget, torlódást okoz, mert az árusítóknál még megtalálható a déli országokból Magyarországra érkezett maradék dinnyetermés is.

Közös európai űrkutatási stratégiát és szabályozást sürgetett az Országházban tartott előadásában az űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Ferencz Orsolya az uniós tagországok állandó képviselő- helyetteseinek tartott előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai országok csak így tudják felvenni a versenyt az Egyesült Államokkal vagy Kínával. Hozzátette: az összeurópai GDP 3 százalékát űrkutatásra kellene költeni.

Olyan erős magyar honvédségre van szükség, amellyel senki nem akarja a harctéren összemérni az erejét - mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Budapesten a Hősök terén. Vargha Tamás a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján, az esküt tett 355 altiszt előtt kiemelte, hogy ebben a szellemben modern, ütőképes, 21. századi high-tech haderőt építenek.

Lengyelország rekordszintre növeli védelmi kiadásait jövőre - közölte a lengyel külügyminiszter a Bloomberg televíziónak. Radoslaw Sikorski azt mondta, hogy Lengyelország a GDP 5 százalékára emeli a védelmi kiadásokat a jelenlegi 4 százalékról, válaszul Oroszország ukrajnai inváziójára. A külügyminiszter szerint ezzel Lengyelország költi arányosan a legtöbbet védelemre a NATO szervezetén belül, beleértve az Egyesült Államokat is.

A problémák ellenére is reálisnak nevezte Grúzia uniós tagságát 2030-ig az ország elnöke. Irakli Kobahidze azt is közölte: a kapcsolatok nagymértékű javulására számít az Egyesült Államokkal 2025-től. Az Európai Unió július 9-én felfüggesztette Grúzia uniós csatlakozási folyamatát, a Nyugat-ellenes retorika miatt és befagyasztotta a Tbiliszinek 2024-re előirányzott, 30 millió eurós pénzügyi támogatást is. Az Egyesült Államok is befagyasztotta a Grúziának nyújtott támogatást.

Élve mentettek kiegy mélyben rekedt vájárt több mint 48 órával a lengyelországi, sziléziai Rydultowy szénbányában bekövetkezett baleset után. Csütörtök reggel 1150 méter mélységben erős földrengés érte a térséget, benne a bányát, ahol éppen 78 vájár dolgozott. Közülük a nap folyamán 76-ot sikerült kimenekíteni, egy vájárt viszont holtan találtak.

A törvényben előírt este 11 óra helyett hétfő hajnalig nyitva tarthatnak az angliai pubok és vendéglátóhelyek a németországi labdarúgó Európa-bajnokság vasárnap esti döntője után. A rendelkezés Walesre is kiterjed. Az angol válogatott a spanyolokkal mérkőzik holnap este 9-től Berlinben az Európa-bajnoki címért. A Brit Sör- és Pubszövetség vezérigazgatója külön kérte a szurkolókat, hogy térjenek be a döntő idejére helyi pubjukba.