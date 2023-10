Egyszeri jutattás a legalacsonyabb keresetűeknek itthon, vészhelyzeti kormány Izraelben - a nap hírei

Adómentes, egyszeri, 100 ezer forintos juttatást javasolt a legalacsonyabb keresetűeknek a munkaadói és munkavállalói oldal az idei infláció ellentételezésére a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán. A munkaadók szerint a jövő évi bérfejlesztésről az idei 3. negyedéves GDP adatok ismeretében lehet pontosabb számokat mondani. A munkavállalói oldal a minimálbér 15 százalékos, a garantált bérminimum 10 százalékos jövő évi növelését javasolta.

Jelentős mértékben nőtt a lakosság kezében lévő állampapír állomány és javult Magyarország önfinanszírozási képessége – írja közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. A családok kezében már nagyobb összegben vannak állampapírok, mint bankbetétek. Az intézményi befektetők által kezelt állampapír állomány 40 százalékkal bővült.

A kereskedelmi, gazdasági és politikai kapcsolatok erősítéséről tárgyalt a grúz miniszterelnökkel Tbilisziben a magyar kormányfő. Orbán Viktor arról beszélt: Magyarország célja, hogy további magyar cégek, befektetők jelenjenek meg Grúziában, az agráripari együttműködésben különösen nagy lehetőségek vannak.

Magyarországon biztosított a verseny a közbeszerzési piacon, a korrupciós kockázatok csökkentek, a jogszerűség javult - mondta a Közbeszerzési Hatóság elnöke. Kovács László ismertetése szerint az első három negyedévben 5.740 közbeszerzési eljárás zárult le eredményesen 1.930 milliárd forint összértékben.

Rekordmértékűnek nevezték a lejárt kórházi adósságállományt az egészségügyi szektor orvostechnikai beszállítói. A szeptemberi, a 100 milliárd forintot is elérő kintlévőségük már a cégek fennmaradását, működését veszélyezteti.

Már eléri a 235 ezermilliárd dollárt a világ teljes adóssága - közölte az IMF. Ez a globális GDP 238 százaléka. Az összeg magában foglalja kormányok, a nem pénzügyi vállalatok és a háztartások adósságkötelezettségeit. A globális adósság a legmagasabb szintre 2020-ban, a világjárvány évében ért, ami akkor a globális GDP 258 százalékát tette ki.

Az ukrajnai és izraeli háborús helyzetről, valamint Románia schengeni csatlakozásának kérdéséről is tárgyalt a magyar köztársasági elnök Klaus Iohannis román államfővel a Sándor palotában. Novák Katalin történelmi jelentőségűnek nevezte a találkozót, miután román államfő legutóbb tizennégy éve tett hivatalos látogatást Magyarországon.

A NATO-tól kért segítséget a közelgő tél miatt az ukrán államfő Brüsszelben. Volodimir Zelenszkij, Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral, a tagországok védelmi minisztereinek kétnapos tanácskozására érkezve azt mondta: Ukrajnának ki kell szorítania az orosz hadsereget a határokon túlra, hogy le lehessen zárni a háborút.

Horvátország további 5 millió eurót adományoz Kijevnek Ukrajna aknamentesítésére - jelentette be kormányfő a Zágrábban zajló nemzetközi adományozási konferencián. Emellett hozzájárulnak ahhoz, hogy megtisztítsák az országot a robbanószerkezetektől.

Közös információs munkacsoportot hoznak létre a visegrádi országok hadseregei. A megállapodás értelmében tájékoztatnák egymást a haditechnika, például a lőszerek tervezett jövőbeni beszerzéséről.

Izraelben bejelentette a vészhelyzeti szükségkormány létrehozását Benjámin Netanjahu miniszterelnök. Közben az izraeli hadsereg csapást mért a Gázai Iszlám Egyetemre. A Gázai övezet helyi áramszolgáltatója pedig napi 10 órára elegendő áramot termelő napenergia-termelésre áll át az izraeli blokád miatt. Vezető politikusok óvnak a konfliktus eszkalálódásától, és hangsúlyozták a palesztin népnek nyújtott humanitárius támogatás fontosságát.

Független palesztin állam létrehozását szorgalmazta az orosz elnök. Vlagyimir Putyin egy moszkvai nemzetközi fórumon arról beszélt: mindig is kiálltak az erről is rendelkező, ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatainak végrehajtása mellett.

Újabb evakuációs művelet indulaz Izraelben rekedt magyarok hazajuttatásáért - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A hatóságok kapcsolatban vannak mind a 220 emberrel, aki konzuli védelemre jelentkezett. Az érintettek értesítést kaptak.

Irányított legális migrációval is kész mérsékelni a munkaerőhiányt az Európai Bizottság. A brüsszeli testület legújabb javaslataiban ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet: ez csak az EU-ban is fellelhető munkaerő kiegészítéseként valósulhat meg. Egy felmérés szerint 10 európaiból 7 egyetért azzal, hogy a demográfiai folyamatok veszélyeztetik az unió gazdasági jólétét és versenyképességét.

Szlovákiában aláírták az új kormánykoalícióról szóló megegyezést, az Irány párt Robert Ficot jelöli kormányfőnek. A koalíciót alkotó három szlovák párt - az Irány, a Hang és a Szlovák Nemzeti Párt megegyezése rögzíti azt is, hogy a választáson 3. helyezett Hang jelölheti a parlament elnökét.

Újraindult a légiforgalom a tűz miatt szerda hajnalban lezárt londoni Luton repülőtéren. Az egyik parkolóházában keletkeztek lángok. A zárlat a Budapestről érkező járatokat is érintette.

Felszínre hozta a júniusban a Titanic roncsai közelében szerencsétlenül járt mélytengeri búvárhajó még tenger fenekén fekvő roncsait az amerikai parti őrség. Az 5 áldozat maradványait is sikerült kiemelni.

Életműdíjat kap az Európai Filmakadémiától Tarr Béla. A kitüntetést az Európai Filmdíjak díjátadó ünnepségén veheti át a rendező december 9-én Berlinben.

Október 18-án helyezik örök nyugalomra Sólyom László volt köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság első elnökét a Fiumei úti sírkertben - tudatta a Nemzeti Örökség Intézete.