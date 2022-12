Magyarország 7,5 milliárd euróját fagyaszthatják be - a nap hírei

December 20-ig megköthetik a megállapodást a minimálbér jövő évi emeléséről - mondta az Inforádiónak a Liga Szakszervezetek elnöke. Mészáros Melinda szerint a mértékekről még korai beszélni, ugyanakkor a munkáltatói és munkavállalói oldal javaslatai között szerepel a minimálbér és a garantált bérminimum arányának megőrzése mellett, hogy a bérek reálértékét 2023-ban is meg lehessen őrizni. Az alku jelenlegi állása szerint bruttó 230-235 ezer forint lehet a minimálbér jövőre.

Az élelmiszerárstop meghosszabbítására készül a kormány a Portfólió értesülései szerint. A gazdasági portál több forrásból is azt az információt kapta, hogy jövő áprilisig érvényben marad az árkorlátozás, az áruhiánynak pedig szigorúbb ellenőrzésekkel és nagyobb büntetésekkel vennék elejét. Az árstop jelenleg december végéig van érvényben.

Lényegében nem változtatott a magyar korrupcióellenes intézkedések értékelésén az Európai Bizottság, amely továbbra is 7,5 millárd euró befagyasztását tartja indokoltnak. Johannes Hahn, az Európai Bizottság költségvetési biztosa a tagállami nagyköveteknek eljuttatott levélben azt írta, hogy Magyarország pozitív lépéseket tesz a közkiadások átláthatóságának fokozása érdekében, de a korábban kifogásolt hiányosságok, és az uniós költségvetést érintő kockázat továbbra is fenn áll.

Az uniós források felhasználásért felelős miniszter továbbra is arra számít, hogy még az idén létrejön a megállapodás az Európai Bizottsággal. Navracsics Tibor a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács ülésén, az Országházban azt mondta: a kohéziós pénzeknél a tárgyalások jelenlegi állása szerint már csak a politikai jóváhagyás kell. Közölte: a források másik része a helyreállítási alaphoz kötődik. Ebben szerepel vissza nem térítendő támogatás és kedvező kamatozású hitel, utóbbi esetleges felvételéről a kormány később dönt.

Meghatározta az úgynevezett végső menedékes időszak utáni fix áras energia jövő évi tarifáit az MVM Next. Ez néhány tízezer, NEM magánszemélyt érint, nekik a tervezhetőség érdekében tették közzé a január elsejétől érvényes árakat. A szolgáltatási jogviszony határozott időre szól, az ügyfelek a következő kilenc-tizenkét hónapban fix áron vásárolhatnak földgázt és villamos energiát. A tájékoztatás szerint a megállapított árak elérhetők a cég honlapján.

Közösen épít hőszigetelőanyag-gyárat a Masterplast és a Market Építő Zrt. Erről most kötötték meg a stratégiai együttműködési megállapodást. A két cég Magyarországon és Szerbiában épít fel két új, kőzetgyapot hőszigetelő anyagot előállító gyárat. Tibor Dávid a Masterplast elnöke kiemelte, hogy óriási szükség van a régióban hőszigetelő anyagok gyártására a tartósan magas energiaárak miatt.

Az uniós piacra évi kétmillió tonna hidrogén érkezhet az Ibériai-félszigetről azon az új zöldenergia-folyosón, amelynek részleteit Alicantéban véglegesítette a spanyol és a portugál miniszterelnök, a francia elnök, valamint az Európai Bizottság elnöke. A projektben két vezetéket építenek fel: egyet Portugália és Spanyolország között 248 kilométer hosszan, 48 hónap alatt 350 millió eurós költséggel. Egy másik vezetékkel kötnék össze a spanyolországi Barcelonát a francia Marseille városával. Utóbbi 455 kilométer hosszan futna a tenger alatt, 56 hónap alatt épülne meg és 2,5 milliárd euróba kerülne.

A Magyarországon gyártott védelmi ipari termékek a biztonságot növelik - mondta a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a tárca és a német Dynamit Nobel Defence közötti szerződés aláírása alkalmából tartott rendezvényen úgy fogalmazott: a vegyesvállalat a védelmi ipar újraépítését indítja el. Hozzátette: a magyar haderő kezébe olyan eszközök kerülnek, amelyek a magyar emberek biztonságát garantálják.

Európa után világszerte is vezető szerepet tölthet be Magyarország az elektromos autóipari átállásban – közölte: a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Tiszakécskén úgy fogalmazott: Magyarország időben és jól reagált az autóipari forradalomra. A tárcavezető egy német tulajdonú cég. műhelyének és raktárának átadásán arról számolt be, hogy az autó-, gép-, építő- és orvostechnikai ipar számára elektronikai részegységeket gyártó vállalat 1,4 milliárd forintos beruházását az állam 276 millió forinttal támogatta, így hozzájárulva hetven új munkahely létrehozásához.

Az iraki elnökkel találkozott a magyar államfő. Novák Katalin történelmi találkozónak nevezte az Abdul Latif Rashid elnökkel folytatott megbeszélést, hiszen magyar köztársasági elnök még sosem járt Irakban. A Sándor-palota tájékoztatása szerint a két elnök egyetértett abban, hogy országaik közös ellensége a nemzetközi terrorizmus. A találkozón szó volt a Hungary Helps programról is, amelyen keresztül Magyarország aktívan részt vesz a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok megsegítésében.

A kárpátaljaiak javára hirdet karácsonyi adománygyűjtést a Magyar Református Szeretetszolgálat. December 20-ig gyűjtenek gyertyákat és elemlámpákat, továbbá a hónap végéig pénz felajánlásával is lehet csatlakozni a programhoz.