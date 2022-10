Megszületett a politikai alku a nyolcadik oroszellenes szankciós csomagról - a nap hírei

Megszületett a politikai alku a nyolcadik oroszellenes szankciós csomagról, benne az orosz kőolajra vonatkozó ársapkával, az uniós tagállami nagyköveti ülésen – közölte a cseh aktuális elnökség a Twitteren. A csomag számos termékre és szolgáltatásra vezet be export-, illetve importtilalmat. Edita Hrda Csehország uniós nagykövete úgy fogalmazott: a nyolcadik szankciós csomag jóváhagyása az Európai Unió határozott válasza arra, hogy Oroszország bejelentette Ukrajna négy régiójának jogellenes annektálását. Közben Ursula Von der Leyen bejelentette: ársapkát határoztak meg azokra az Oroszországból induló olajszállítmányokra, amelyeket uniós vagy G7-országhoz tartozó vállalat juttat el egy harmadik országba.

Magyarország kivételeket kapott azon uniós szankciós intézkedések alól, amelyek veszélyeztették volna az ország energiaellátásának biztonságát - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésében közölte: az olajársapka-mechanizmus alól kivételt kap a csővezetékes szállítási mód, illetve vészhelyzetben az ezt kiváltó tengeri szállítás is. Mentességet kapnak a nukleáris energiához kapcsolódó tevékenységek is. A tárcavezető fontosnak nevezte, hogy egyetlen olyan intézményt sem vett fel a szankciós listára az Európai Unió, amely érintett lenne a nukleáris energiához kapcsolódó együttműködésben, kutatás-fejlesztésben.

Az oktatás világnapján országszerte tartottak tiltakozó akciókat a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének felhívására. Szolidaritását fejezte ki több érdekképviselet, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete is az országos sztrájkkal. Demonstráló diákok egy csoportja egy engedélyezett tüntetésen koraeste pár órára lezárta a Margit hidat a pesti hídfőnél. A felszólalók azonnali béremelést és a munkaterhek csökkentését követelték, egyben a polgári engedetlenségben részt vevő pedagógusok iránti szolidaritást is kifejezték az akcióval. A Tanítanék Mozgalom és a noÁr koncertet koncerttel egybekötött megmozdulást tartott a pedagógusokért a Parlament előtti Kossuth téren.

A Demokratikus Koalíció árnyékkormánya szerint a törvénytelenül elbocsátott pedagógusokat azonnal vissza kell venni az állásukba. Barkóczi Balázs oktatási és kulturális árnyékminiszter szerint a mai nap egy fontos lecke az Orbán-rendszernek arról, hogy a tiltakozást és a sztrájkot nem lehet betiltani, szabad embereket nem lehet megfélemlíteni, elhallgattatni.

Megtartotta az első 2 hónapos betéti tenderét a Magyar Nemzeti Bank, összesen 2093 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott el. Ezzel az MNB megkezdte a likviditás érdemi szűkítését, folytatva a monetáris szigorítást. A tenderen 14 bank adott be a vártnál nagyobb, 2146 milliárd forint értékű ajánlatot. A likviditás szűkítése a csütörtöktől elérhető, új rendszeres jegybanki diszkontkötvény aukcióval egészül ki.

Bruttó 200 ezer forintos rezsitámogatást ajánl a fővárosi önkormányzat azoknak az FKF munkatársaknak, akik felveszik a munkát. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán arról írt, hogy a mai tárgyaláson is világossá vált, a munkabeszüntetést a megélhetési gondok okozták, elsősorban a megemelkedett rezsiszámlák. Az egyszeri rezsitámogatás mellett felajánlották továbbá, hogy a hulladékszállításban dolgozók pótlékainak 50 százalékét alapbéresítik. A főpolgármester szerint a megélhetési gondok további enyhítéséhez az kell, hogy a kormányzati Kukaholding megfizesse azt a 15 milliárdos adósságát, amit a budapestiek által befizetett szemétdíjból felhalmozott. Korábban Király András, a hulladékgazdálkodási divíziójában dolgozókat képviselő szervezet elnöke arról tájékoztatta az Inforádiót, hogy tárgyalódelegáció alakult, és az egyeztetéseken a hulladékrakodók nettó 350 ezer forintos munkabért, míg a sofőrök nettó 400 ezer forintot szeretnének.

Luhanszk megye kormányzója megerősítette, hogy az ukrán csapatok több települést is felszabadítottak az orosz megszállás alól a régióban. Szerhij Hajdaj a Telegram üzenetküldő portálon úgy fogalmazott, hogy ezzel hivatalosan is megkezdődött a luhanszki régió megszállásának megszüntetése. A washingtoni hadtudományi intézetet idézve az Ukrajinszka Pravda hírportál azt írta, hogy az ukrán csapatok jelentős sikereket értek el a déli Herszon megyében is, miközben folytatják az előrenyomulást keleten, a harkivi és a luhanszki régiókban. Az ISW szerint az ukrán ellentámadás akadályozza Oroszország azon kísérleteit, hogy további lőszereket, tartalékokat, mozgósított embereket és védelmi felszereléseket helyezzenek előbbre.

A gyógyszerfejlesztés új kémiai módszereinek kidolgozásáért három tudós kapja az idei kémiai Nobel-díjat – jelentette be a Svéd Királyi Tudományos Akadémia Stockholmban. Az amerikia Carolyn R. Bertozzi, a dán Morten Meldal és a szintén amerikai K. Barry Sharpless az úgynevezett klikk-kémia és a bio-ortogonális kémia kifejlesztéséért részesült az elismerésben. A hagyományoknak megfelelően csütörtökön hirdetik ki az irodalmi kategória nyertesét.