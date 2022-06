Infláció: elszálltak az elemzői várakozások is - a nap hírei

Jövőre 95 milliárd forinttal nő az önkormányzatok támogatása – jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésén tartott előadása után azt mondta, jövőre 969 milliárd forint lesz a teljes önkormányzati támogatási keretösszeg, az önkormányzati rendszer teljes gazdálkodási kerete pedig négyezer milliárd forint. Úgy fogalmazott: a cél, hogy a jelenlegi háborús körülmények között is válságállóvá tegyék a magyar gazdaságot és a települések költségvetését.

Jelentősen, 185 bázisponttal 7,75 százalékra emelte az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa. A kamatfolyosó két szélét 135 bázisponttal 7,25, illetve 10,25 százalékra növelték. Ezzel egy szintre került az alapkamat, és az egyhetes betét kamata, amelyet eddig irányadónak tekintettek. A kamatdöntő ülés után kiadott indoklás szerint az MNB Monetáris Tanácsa a kamatemelési ciklust addig folytatja, ameddig az inflációs kilátások fenntartható módon a jegybanki célon stabilizálódnak. A bejelentés hatására erősödni kezdett a forint.

Az infláció további jelentős emelkedésére számít a jegybank. Az MNB a kamatöntés után kiadott legfrissebb prognózisában a korábbi, maximum 9,8 százalék helyett már 11-12,6 százék közé teszi a 2022-es éves pénzromlás mértékét. Az MNB előrejelzése szerint az infláció a következő hónapokban megközelítheti a 16 százalékot. Az áremelkedés jövőre is gyors marad, 6,8-9,2% közötti inflációra számít a jegybank elemzőstábja. Emellett az MNB idén nagyobb, jövőre kisebb GDP-növekedéssel számol.

A megnövekedett kihívások miatt szükség van arra, hogy az alapkamat és a jegybanki betéti kamat összezárjon, ez csütörtökön megtörténik - jelentette be a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Virág Barnabás hozzátette: az összezárás második lépése a csütörtöki betéti tenderen fog bekövetkezni, amikor az egyhetes betéti kamat is az alapkamat szintjére emelkedik.

Újra jön orosz földgáz Magyarországra Szerbia felől, miután befejeződtek a Török Áramlat karbantartási munkálatai – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Mol székházában tartott energetikai egyeztetés után azt mondta, hogy a hosszútávú megállapodásban rögzített mennyiséget pontosan kapja Magyarország. Hozzátette, hogy Ausztria felől a szerződött mennyiség fele jön, így napi 1,3 millió köbméter esik ki. Szijjártó Péter közölte azt is, hogy zajlik a gáztárolók feltöltése is, ez most 23 százalékon áll.

Az Európai Központi Bank júliusban 25 bázisponttal kívánja emelni az irányadó kamatokat – erősítette meg az EKB elnöke. Christine Lagarde azt hangsúlyozta, hogy EKB mindent megtesz annak érdekében, hogy visszaállítsa az eurózónában az inflációt a központi bank által kitűzött 2 százalékos célra.

A G7-ek felszólították a jelentős élelmiszerkészletekkel rendelkező országokat és vállalatokat, hogy korlátozások és piaci torzítások nélkül segítsenek enyhíteni az élelmiszerhiányt. Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Kanada és az Egyesült Államok egyúttal 4,5 milliárd dollárt ígért az éhínség elleni globális küzdelemre. Arról is megegyeztek, hogy igyekeznek még jobban segíteni az ukrajnai gazdák munkáját.

Fordulópontnak nevezte a NATO most kezdődő madridi csúcstalálkozóját a szövetség főtitkára. Jens Stoltenberg elmondta: a tagországok megállapodnak egy új stratégiai koncepcióban, amelyet egy veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb világban fog alkalmazni a szövetség. A főtitkár kitért arra, hogy a szövetséges országok a háromnapos találkozón elfogadnak egy Ukrajnát támogató átfogó csomagot is.

Lejárt a türelmi idő Oroszország kötvényfizetéseire, így hivatalosan is beállt az ország fizetésképtelensége. Oroszországnak ugyan lenne pénze kifizetni a hitelezőit, de a nemzetközi szankciók megtiltották nekik, hogy külföldi bankoknál és devizában fizessenek, így hivatalosan pénzügyi nem teljesítőkké minősültek. Anton Sziluanov orosz pénzügyminiszter vis maiorra hivatkozott, és bohózatnak nevezte, hogy fizetésképtelenek lennének.

Meghosszabbították az uniós védettségi igazolványok érvényességét. A hosszabbítást az Európai Bizottság javasolta, és az Európai Parlament után az Európai Unió Tanácsa elfogadta. A Brüsszelben kiadott közleményben kiemelték: a rendelet érvényének kiterjesztése biztosítani fogja, hogy az uniós utazók, valamint az arra jogosultak továbbra is használhassák uniós digitális Covid-igazolványukat az EU-n belüli utazásokhoz azokban a tagállamokban, ahol ezekre a dokumentumokra még szükség van.

Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte egy himlő elleni oltóanyag folyamatos felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a vakcina használatát kiterjessze a majomhimlő ellen is. A dániai székhelyű Bavarian Nordic biotechnológiai vállalat Imvanex nevű oltóanyagát 2013 óta használják a himlő ellen. Az EMA közleménye szerint a laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapul, amelyek arra utalnak, hogy a vakcina kiváltja a majomhimlő vírusát célzó antitestek termelését, és segíthet a betegség elleni védekezésben.