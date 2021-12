Lesznek még népjóléti intézkedések a választásokig - a nap hírei

Novák Katalint jelöli köztársasági elnöknek a Fidesz. Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a családokért felelős tárca nélküli miniszter válthatja Áder Jánost az államfői tisztségben. A jelenlegi köztársasági elnök mandátuma 2022 elején jár le. Novák Katalin Facebook-oldalán azt írta: elfogadja a köztársasági elnök jelölti felkérést és készül a magyar nemzet szolgálatára.

A jövő évi választásokig még lesznek adócsökkentések és népjóléti intézkedések – jelentette be a miniszterelnök sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor részleteket egyelőre nem árult el. Az idén 6 százalék feletti, jövőre is 4 és 5 százalék között lehet a növekedés. Orbán Viktor az inflációról azt mondta: úgy számolnak, hogy 5 százalékos lesz az infláció az egész évben, de a jövő év végére 3-4 százalék közé eshet. A kormányfő kitért arra is, hogy Magyarország fenntartja a jelenleg alkalmazott határvédelmi rendet, hiába utasította annak megváltoztatására az Európai Bíróság.

A miniszterelnök a kormányinfón beszélt arról is, hogy mostantól a megerősítő oltáson és az 5-11 évesek oltásán van a hangsúly a járvány elleni védekezésben. Bejelentette: 9 és fél millió adag omikron ellen kifejlesztett oltóanyagot rendelt Magyarország, 1,5 millió adagot a gyerekeknek tartanak fenn. Orbán Viktor az InfoRádió kérdésére elmondta: a kormány felhatalmazta az operatív törzset annak a döntésnek a meghozatalára, hogy harmadik oltáshoz kötnék a védettségi igazolvány érvényességét.

Az elmúlt 24 órában 132 koronavírusos beteg halt meg és 1.985 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon. 5.527 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 501 ember van lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 138 ezer körülire csökkent. A beoltottak száma már meghaladja a 6 millió 232 ezret, 3 millió 104 ezren pedig már a harmadik dózist is felvették.

9 hónapig lesznek érvényesek a védettségi igazolványok az Európai Unióban. Az Európai Bizottság közleménye szerint a védettségi igazolványok egyértelmű és egységes elfogadási időszakával az utazásra vonatkozó tagállami intézkedések összehangolását igyekeznek biztosítani.

Január 3-tól fizetés nélküli szabadságon lesznek azok a pedagógusok, akik nem oltatták be magukat – erősítette meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A tárcavezető határozata értelmében a tanítási év biztonságos megszervezése érdekében az óraadók és a mesterpedagógusok heti óraszáma 20 órára emelhető, jövőre ugyanakkor óraadóként csak az oltott, vagy az oltás alól mentesítő orvosi szakvéleménnyel rendelkezőkkel létesíthető jogviszony.

Januártól 20 százalékkal emeli a szociális dolgozók bérét a kormány - közölte az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós elmondta: a béremeléssel 2010-hez képest 170 százalékosra nő a szociális dolgozók bére. A tárcavezető megköszönte a szociális dolgozóknak, hogy a koronavírus-járvány idején is kitartottak, és hogy a legjobb tudásuk, valamint hitük szerint végzik a munkájukat.

Korábban nem látott mértékű fejlesztéseket ígért a közúthálózaton a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Mosóczi László Veszprémben, a 8-as főút Litér és Veszprém közötti kétszer kétsávosra bővített szakaszának átadásán azt mondta: a kormány célja, hogy minden megyei jogú várost bekössön a gyorsforgalmi úthálózatba.

Meghosszabbítják a decemberi helyközi bérletek érvényességi idejét. A vasúti és közúti közösségi közlekedési szolgáltatók január 5-e helyett január 7-ig fogadják el a dolgozó- és tanulóbérleteket helyközi járataikon - közölte a Facebook-oldalán az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Karácsony idején ünnepi menetrend szerint járnak a vonatok, a buszok és a HÉV szerelvények. Szenteste a közösségi közlekedés nappali járatai 16 óráig közlekednek, ezután éjszakai járatokkal lehet utazni.

Az ukrán védelmi miniszterrel tárgyalt Benkő Tibor honvédelmi miniszter Budapesten. A honvedelem.hu cikke szerint a tárgyaláson szóba került a régió biztonsági helyzete, a kelet-ukrajnai válság kérdése, a katonai együttműködés lehetőségei, valamint a Kárpátalján élő magyar kisebbség helyzete is.

Oroszország kész haditechnikai lépéseket tenni, ha a NATO tovább közeledik a határai felé - jelentette ki az orosz elnök a védelmi minisztérium kollégiumának tanácskozásán. Vlagyimir Putyin megismételte: Oroszországnak nem szóbeli, hanem jogi formába öntött biztonsági garanciákra van szüksége. Hozzáfűzte, hogy az Egyesült Államok esetében szerinte ezekben sem lehet megbízni.

Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívó kapta a Közmédia Év Embere Díjat. A tavaly alapított elismerést olyan személynek ítélik oda, aki szakmai pályafutásával és életútjával maradandó értéket hozott létre és nagy hatást gyakorolt az adott év eseményeire. Szilágyi Áron eddigi eredményeit 2021-ben Áder János államfő a Magyar Érdemrend nagykeresztjével ismerte el.