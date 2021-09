Így búcsúzik Angela Merkel - a nap hírei

A törlesztési moratórium meghosszabbítása várható 2022 júliusáig, de csak a rászorulók számára – hangzott el a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs ülése után. Feltételekkel döntött a kormány a hitelmoratórium meghosszabbításáról - közölte a Világgazdaság a kormányzati körökből származó információkra hivatkozva. A nyugdíjasok, a gyermeket nevelők és azok a magánszemélyek kérhetik a meghosszabbítást, akiknek az előző évhez képest csökkent a keresete, a bércsökkenés mértéke nem lesz meghatározva. A moratóriumban való maradás igényét nemcsak személyesen, hanem online is be lehet jelenteni.

4 újabb gazdasági javaslatot fogadott el a kormány – jelentette be a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs ülése után a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: 150 milliárdról 300 milliárd forintra nő a támogatott hitelek kerete a mikro-, kis- és közepes vállalkozások beruházásaihoz, így 900 cég kap lehetőséget versenyképessége növelésére. Döntés született arról is, hogy Gödön 4 milliárd forintból bővül a Samsung elektromos akkumulátorgyára, valamint összekötő út épül Páty és az M1-es autópálya között.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyar Állampapír Plusz, miután átlépte a 6 ezer milliárd forintot a megtakarítások értéke - közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály közösségi oldalán hangsúlyozta: az államadósság egynegyede ma már a magyar emberek kezében van, miközben egy évtizeddel ezelőtt ez az arány még csak 3 százalék volt. Így a kamat, amelyet a költségvetés az állampapírok után fizet, visszajut a magyar gazdaság vérkeringésébe. A tárcavezető felidézte, hogy a MÁP plusz adómentes, könnyen elérhető, öt év alatt több mint 27 százalék kamatot fizet, míg az államnak biztonságos, kiszámítható finanszírozást nyújt.

Országépítő feladatnak nevezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 10 évvel ezelőtti létrehozását a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Fürjes Balázs az intézmény központi tanévnyitóján azt mondta: az egyetem és a Ludovika Campus létrehozása, valamint az Orczy-park megújítása megmutatja, hogy milyen célkitűzések alkotják a kormány országépítő munkájának alapjait. Hozzátette: az általános felvételi eljárásban 24 százalékkal többen jelentkeztek az egyetemre, mint egy évvel korábban, és ez azt bizonyítja, hogy a közszolgálati hivatások presztízse emelkedett az elmúlt években.

Bevezette a biometrikus aláírást a kormányablakokban Budapest Főváros Kormányhivatala. A várakozások szerint az új típusú aláírás 32 ügytípusban gyorsítja az ügyintézést. A 6,4 milliárd forintos a fejlesztés uniós támogatással valósult meg. A biometrikus aláírásnál titkosított formában rögzítik és tárolják a kézjegy minden fizikai jellemzőjét, a többi között az írás sebességét, az érzékelt nyomásadatokat, és azt is, hogy hányszor és mikor emelte fel a tollat az aláíró.

A klímavédelemről egyeztettek a V4 országok képviselői. A kibővített ülésen részt vett Románia és Bulgária képviselője is. Az Európai Bizottság legújabb javaslata 17 jogszabály-módosítást ölel fel, és ez fogja meghatározni a 2030-ra elérendő szén-dioxid-kibocsátást – mondta a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár. Steiner Attila hozzátette: megjelent az a javaslat is a bizottsági csomagban, hogy a szén-dioxid-kibocsátás költségeit kiterjesztenék a lakossági, illetve a közlekedési szektorra is.

A baloldali fordulat veszélyére figyelmeztetett utolsó parlamenti beszédében Angela Merkel német kancellár. A CDU politikusa úgy fogalmazott: el kell hárítani a keletnémet állampárt utódszervezetével együttműködő kormány megalakulásának veszélyét Németországban a szeptember 26-ai Bundestag választáson Úgy vélte: a legjobb út egy CDU/CSU vezetésű szövetségi kormány Armin Laschettel mint kancellárral.

Európa legmelegebb nyara volt az idei. Az Európai Unió Copernicus Légkörmegfigyelő Szolgálatának adatai szerint június-július-augusztusban a levegő földfelszíni átlaghőmérséklete 1 Celsius-fokkal volt magasabb az 1991-2020-as átlagnál. A hőség, amely különösen Spanyolországot, Görögországot és Törökországot sújtotta, kedvező feltételeket teremtett a térségbeli pusztító erdő- és bozóttüzek kialakulásához. A szolgálat 1950 óta jegyzi a légköri adatokat.

Afganisztánban megalakult a tálibok átmeneti kormánya Hasszán Ahund molla ügyvivő miniszterelnök vezetésével. A kormányfő első helyettesének tisztségét a tálibok politikai bizottságának vezetője veszi át. A kormányban lesz külügy- és védelmi tárca, belügyminisztérium, valamint kulturális és tájékoztatási tárca is. Ez utóbbit Zabihullah Mudzsáhid, a tálib radikálisok eddigi szóvivője kapta.

Franciaországban csütörtökön állami gyászszertartáson búcsúztatják el a 88 éves korában meghalt Jean-Paul Belmondót, temetése pénteken délelőtt lesz. Jean-Paul Belmondo 100 filmben szerepelt, és számos színházi szerepben volt látható. Egyik legismertebb szerepe a francia új hullám alapfilmjének tartott Kifulladásig című filmben volt, Jean-Luc Godard rendezésében.

Ünnepélyes csapatgyűlésen fogadta a tokiói paralimpiáról 16 éremmel hazatért magyar küldöttség tagjait a Magyar Paralimpiai Bizottság. A 37 versenyzőt Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere köszöntötte. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke kiemelte, hogy soha ilyen sikeresen nem szerepelt magyar paralimpiai küldöttség, 80-an versenyszámban indultak a sportolók, 53-ban az első 8 hely valamelyikén végeztek.