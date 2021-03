Amitől mindenki tartott: itt a PCR-tesztet átverő mutáns - a nap hírei

Valamennyi járványügyi adat kedvezőtlenül alakul - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján arra figyelmeztetett, hogy a koronavírus szennyvízből kimutatott mennyisége is a helyzet súlyosbodását jelzi előre. Hozzátette: egyre több fiatalabb Covid-beteg kerül intenzív osztályra. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján ismét arra figyelmeztetett, hogy a koronavírus brit mutánsa a korábbinál sokkal több embert fertőz meg és súlyosabb tüneteket okoz. A tisztifőorvos hangsúlyozta: az összes országba érkező védőoltást beadják a kórházakban és a háziorvosoknál.

Összesen 120 ezer adag, koronavírus elleni oltóanyaggal megérkezett a 13. Pfizer-BioNTech-vakcina szállítmány. Ezzel együtt már több mint 1 millió adag oltóanyagot hozott a két gyógyszergyár Magyarországra. A Pfizer eddig megbízhatóan teljesítette az első negyedévre vállalt teljes vakcinamennyiséget, 2021 második negyedévétől pedig jelentősen növeli az országba szállított adagok számát.

Újabb 4926 ember fertőződött meg koronavírussal Magyarországon. Az elmúlt 24 órában 143 beteg halt meg a kór szövődményeiben. Tovább nőt a súlyos állapotban lévő fertőzöttek száma, már 9844 embert ápolnak kórházban, közülük 1067-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 155 ezret. A járvány kezdete óta több mint 17 ezer 200-an haltak meg a betegségben.

Magyarország az uniós tagállamok átlagához képest hamarabb lehet túl a koronavírus-járvány okozta válságon - emelte ki a magyar pénzügyminiszter az Európai Bizottság legutóbbi előrejelzése alapján. Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek tanácskozása után arról beszélt, hogy a brüsszeli előrejelzés uniós szinten 3,7 százalékos gazdasági növekedést valószínűsít, míg a magyar GDP-bővülés akár 4 százalékos is lehet.

Továbbra is segítséget ajánl a kormánynak a koronavírus elleni oltási program zökkenőmentessé tételéhez a fővárosi önkormányzat. Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán közölte: egyelőre nem kapott tájékoztatást a fővárosra vonatkozó újabb korlátozó intézkedésekről. Hangsúlyozta azt is: a kellő mértékű átoltottságig továbbra is szükség lenne tömeges tesztelésre, kontaktkutatásra, tiszta és világos kommunikációra.

Betekintést kért a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos kormányzati dokumentumokba az MSZP európai parlamenti képviselője. Ujhelyi István kifogásolta, hogy miközben a Miniszterelnökséget vezető miniszter bemutatta a kínai és az orosz vakcinaszerződéseket, az uniós beszerzés dokumentációját nem, pedig arról is a kabinet tárgyalt. A szocialista politikus azt mondta: nem tartja elégségesnek, ahogy a kormány kezeli a járvány gazdasági és társadalmi hatásait.

Az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájának előnyei meghaladják a kockázatait - erősítette meg az Európai Gyógyszerügynökség, miután egyre több uniós ország függeszti fel az oltóanyag használatát. Magyarországon továbbra is oltanak az AstraZenecával. Az Európai Gyógyszerügynökség biztonságért felelős bizottsága csütörtökön rendkívüli ülést tart, hogy áttekintse az AstraZenecaval beoltottaknál előfordult vérrögképződési eseteket.

Újabb európai országok függesztették fel az AstraZeneca koronavírus elleni védőoltásának a használatát. Elővigyázatosságból ma Svédország, Lettország és Portugália is így döntött a több országban jelentett vérrög-képződéses esetek miatt. Az elmúlt napokban Norvégia, Bulgária, Dánia, Izland, Írország, majd Olaszország, Németország, Szlovénia, Spanyolország és Lettország is a brit-svéd oltóanyag alkalmazásának felfüggesztéséről döntött.

Már kisgyermekeken is teszteli koronavírus elleni oltását az amerikai Moderna. Az Egyesült Államokban és Kanadában 6750, hat hónapos és 12 éves kor közötti gyermek részvételével zajlik a kísérlet. A tervek szerint a kutatók először meghatározzák az oltás biztonságosságát és helyes dózisát a 6 és 12 év közötti gyermekeknél, majd fokozatosan haladnak a legfiatalabb korosztály irányába.

Franciaországban megjelent koronavírus egy új variánsa, amelyet a PCR-teszt nem mutat ki. Bretagne regionális hatósága jelentette be, hogy több olyan beteget is azonosították egy járványgócban, akik a koronavírus tüneteit produkálják, de a PCR-tesztjük negatív lett. Fertőzöttségüket csak szerológiai vizsgálattal vagy mélyebb légúti mintavételen alapuló teszttel lehetett megállapítani.

Olaszországban vonattal evakuálják a Covid-19 betegeket a zsúfolásig telt kórházakból. A szerelvények alkalmasak a lélegeztetőgépre kapcsolt betegek szállítására. Az olaszul egészségügyi vonatnak nevezett szerelvény ötlete tavaly tavasszal született, amikor a járvány első hullámában felmerült a Covid-19 betegek szállításának problémája. A vonat óránként százhatvan kilométeres sebességet érhet el.

