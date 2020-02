Rossz hír a nyugdíjasoknak az választási bizottságtól - a nap hírei

Újabb magyar állampolgárok kerültek karanténba itthon a koronavírus miatt, ugyanakkor magyar betegről továbbra sincs tudomása a hatóságoknak. Menczer Tamás, a külügyminisztérium államtitkára elmondta: a Kambodzsánál kikötött holland felségjelzésű hajón utazott illetve dolgozott összesen három magyar. Bár a hajó utasait a kambodzsai hatóságok engedték hazautazni, utóbb kiderült, hogy egy amerikai nő megfertőződött koronavírussal. A két magyar utas és a személyzet magyar állampolgárságú tagja időközben hazaért. A magyar egészségügyi hatóságok a dél-pesti centrumkórházban helyezték el őket 14 napos karanténba, az operatív törzs legutóbbi közlése szerint láztalanok, panasz- és tünetmentesek.

Megkapta a főváros az egészségügyi fejlesztésre szánt első tízmilliárd forintot a kormánytól. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében 8,4 milliárdot kapnak a kerületek, és 2 milliárdot Budapest. A főpolgármester és a Miniszterelnökséget vezető miniszter közös közleménye szerint a kerületek a járóbeteg ellátás színvonalának emelésére fordíthatják a pénzt, a 2 milliárd forintból pedig a daganatgyanús és nagydiagnosztikai MR- és CT-vizsgálatokhoz kapcsolódó várólistákat akarja megszüntetni a fővárosi önkormányzat.

Az uniós költségvetési szabályok egyszerűsítését és számuk csökkentését sürgette a magyar pénzügyminiszter az Ecofin ülésén. Az uniós pénzügyminiszterek tanácskozásán Varga Mihály megfontolandónak nevezte a keretszabályok alkalmazásának átalakítását, hogy azok jobban ösztönözhessék a beruházásokat. Azt hangsúlyozta, hogy az infrastruktúrába, az emberi tőkébe és a strukturális reformokba történő beruházások támogatják a hosszú távú növekedést, és egyúttal fellendíthetik a magánbefektetéseket is.

Az Európai Néppárt stratégiai irányvonalának módosítását szorgalmazza a pártcsalád vezetőinek küldött memorandumában Orbán Viktor miniszterelnök. Ehhez a Fidesz elnöke a néppárt küldetéséről szóló belső vitát tart szükségesnek. A dokumentumban Orbán Viktor úgy látja, az EPP centrista, a keresztény jobboldalról baloldali irányba csúszó pártszövetség lett, amely a választók szemében lassan megkülönböztethetetlenné válik a liberális, zöld, szocialista baloldaltól.

Újabb két évre Gyurcsány Ferencet választotta elnökének a Demokratikus Koalíció. A választáson nem küldöttek vettek részt, hanem valamennyi szavazásra jogosult párttag voksolhatott. Gyurcsány Ferenc volt kormányfő egyedüli jelölt volt, a szavazatok 97,4 százalékát kapta meg.

Nem hitelesítette a Nemzeti Választási Bizottság a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület elnöke által benyújtott népszavazási kérdéseket. Karácsony Mihály egyebek mellett azt akarta elérni, hogy az év elején esedékes nyugdíjemelésnél egyenlő arányban vegyék figyelembe a költségvetési törvényben előre jelzett fogyasztói árindex és a bruttó bér- és keresettömeg nagyságát. Az NVB tagjainak többsége szerint a kérdés azért nem hitelesíthető, mert a központi költségvetés módosítására irányul és arról nem lehet referendumot tartani, és nem felel meg az egyértelműség követelményének sem.

Haladéktalanul kivizsgálja a fővárosi kormányhivatal a Liszt Ferenc repülőtéren órákat veszteglő RyanAir-járat ügyét. A Budapestről a Kanári-szigetekre induló kedd reggeli járat csaknem hat órán át vesztegelt a repülőtéren. Sajtóinformációk szerint a Gran Canaria szigetére induló járatot túlsúlyra hivatkozva nem indították el, itt próbáltak üzemanyagot elégetni, hogy a túlsúlytól megszabaduljanak. Az utasokat nem engedték leszállni, és információt sem adtak nekik. A Ryanair közben elnézést kért az érintett utasoktól.

A Magyar Telekom nyeresége és bevétele is nőtt tavaly. A társaság árbevétele másfél százalékkal haladja meg az előző évit, adózott nyeresége 4,2 százalékkal nőtt. A Magyar Telekom igazgatósága előzőleg azt is közölte: a tavalyinál kisebb, részvényenként 20 forint osztalék fizetését javasolja a közgyűlésnek és részvény-visszavásárlási program indításáról is döntött, amelyre április 8-án szintén felhatalmazást kell adnia az éves közgyűlésnek.

Letette hivatali esküjét az új horvát államfő. Zoran Milanovic volt szociáldemokrata miniszterelnök ünnepi beszédében a kirekesztettség és a korrupció elleni küzdelemre helyezte a hangsúlyt. Úgy fogalmazott: nem korrekciós, hanem konstruktív tényezője szeretne lenni a horvát politikának. Horvátországban az államfőt közvetlenül választják, mandátuma öt évre szól, és jórészt protokolláris feladatok ellátására korlátozódik.