Egy kínai-magyar konzorcium újíthatja fel a Budapest-Belgrád vasútvonalat - Hírösszefoglaló

Egy kínai-magyar konzorcium végezheti el a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítását - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy a kínált ár elfogadható, de összeget nem mondott. A tárcavezető az állami médiának elmondta: május 25-ig megkötik a kivitelezési szerződést.

A külgazdasági és külügyminiszter az Egy övezet, egy út együttműködés pekingi kereskedelmi fórumán felszólalva azt is hangsúlyozta: Budapest érdekelt a minél szabadabb globális kereskedelemben, és abban, hogy kínai vállalatok befektessenek az országban. Előzőleg Orbán Viktor kormányfő kijelentette: Kína Egy övezet, egy út elnevezésű kezdeményezése egybeesik a magyar nemzeti érdekekkel.

A visegrádi országok és Japán közötti együttműködés erősítését szorgalmazta Varga Mihály pénzügyminiszter Pozsonyban. A miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betöltő politikus a V4 országok kormányfői és a japán miniszterelnök találkozóján vett részt a szlovák fővárosban. Kifejtette: a visegrádi országok és Japán közti együttműködés erősítésével a világ két fejlett és gyorsan növekvő régiója között erősödik az összeköttetés, ez pedig növelheti Közép- és Kelet-Európa országainak gazdasági stabilitását és szerepét az Európai Unióban.

A jövő év elejétől több unoka után több nagyszülői gyermekgondozási díj is igénybe vehető lesz - közölte a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin elmondta: jövőre a dolgozó szülők átadhatják gyedjogosultságukat valamelyik - még nem nyugdíjas - nagyszülőnek. A kormányzati családpolitika idősebbeket érintő újabb elemei között említette, hogy a központi közigazgatásban dolgozók unokánként 5 napos nagyszülői szabadságot kapnak. Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy 40 év munkaviszony után a nőknek továbbra is lehetősége van nyugdíjba vonulni.

Összesen kilenc listát vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság a május 26-i európai parlamenti választásra. Az Egységes Magyar Nemzeti Néppártnak és a Tea Párt Magyarországnak nem volt meg a szükséges számú érvényes aláírása. Az NVB most vette nyilvántartásba a Magyar Munkáspárt és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listáját és már korábban nyilvántartásba vette a Jobbik, a Fidesz-KDNP, a Momentum, a Mi Hazánk, az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a DK listáját. Így összesen kilenc lista szerepel majd a szavazólapon.

Mintegy 400 programmal várja a közönséget vasárnapig a csütörtökön megnyílt Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Millenáris parkban. Az egyebek mellett könyvbemutatókat, dedikálásokat, ismeretterjesztő előadásokat és gyerekprogramokat felvonultató fesztivál díszvendég országa Norvégia, díszvendég írója Karl Ove Knausgaard. Most először fordul elő, hogy a díszvendég ország adja a díszvendég írót is.

Ukrajnában elfogadta a parlament a sokat vitatott nyelvtörvényt. A magyar külügyminiszter továbbra is elfogadhatatlannak nevezte a jogszabályt, mert az szerinte sérti a magyar kisebbség jogait. A jogszabály a magánbeszélgetéseket és a vallási szertartásokat kivéve gyakorlatilag mindenhol kötelezővé teszi az ukrán nyelv használatát, a szabályok megsértéséért pedig jogi felelősségre vonást is kilátásba helyez. Volodimir Zelenszkij megválasztott elnök közölte, hogy hivatalba lépése után megvizsgálja, hogy a jogszabály tiszteletben tartja-e minden ukrán állampolgár jogait.

A Barátság kőolajvezeték déli szakaszán érkező kőolaj minősége megfelel az előírásoknak, azt több ponton ellenőrzik - közölte a Mol. A társaság arra reagált, hogy Lengyelország és Németország minőségi okokra hivatkozva leállította az orosz olaj importját a kőolajvezeték északi ágán. Fehéroroszország kedden jelentette be, hogy felfüggesztette a Lengyelországba, a balti államokba és az Ukrajnába irányuló benzin- és dízelolaj-kivitelét, mert az Oroszországból érkező nyersolaj-szállítmányok szerves klórvegyülettel szennyezettek.

Megvalósíthatónak nevezte a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítését az észak-koreai vezetővel tartott tárgyalás után orosz elnök. Vlagyimir Putyin Vlagyivosztokban azt mondta: a leszereléshez Phenjannak biztonsági garanciákra van szüksége. A két vezető egyetértett abban, hogy a világpolitikában vissza kell térni a nemzetközi joghoz. Kim Dzsong Un arra kérte az orosz elnököt, hogy álláspontjáról tájékoztassa az Egyesült Államokat.