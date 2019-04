Rogán Antal turistaparadicsomot szeretne Magyarországból - a nap hírei

A Vivicittá városvédő futás mellett az Élet Menete miatt is jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani vasárnap. A változások BKK-járatokat is érintenek. A futóverseny miatt a többi között lezárják a margitszigeti központi utat 17 óráig, emellett lezárások lesznek a Margit hídon, a Széchenyi István téren, a Lánchídon, az Alagút utcában, a Műegyetem rakparton, a Szabadság hídon is. Az Élet Menete miatt vasárnap délután fél 5 és este fél 8 között lezárják a Március 15. tér-Jane Haining rakpart-id. Antall József rakpart útvonalat. Lezárják délután öttől este félhétig az V. kerületben a Petőfi teret, délután 2 órától este 10 óráig a Pesti alsó rakpart egy szakaszát.

Szabad és zöld, élő és élhető Budapestet ígért kampányindító rendezvényén Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd közös főpolgármester-jelöltje. Zugló polgármestere olyan várost szeretne, ahol jobb minőségben és tovább élhetnek a lakosok. A Párbeszéd társelnöke úgy fogalmazott: nem erős vezető, hanem egy erős város vezetője szeretne lenni. Hozzátette: ragaszkodik az előválasztáshoz és ahhoz is, hogy a budapestiekkel együttműködésben határozzák meg programjának legfontosabb feladatait.

A Nézőpont Intézet felmérése szerint tovább nőtt Tarlós István népszerűsége a fővárosban. A Magyar Nemzet számára készített közvélemény-kutatásból kiderül, hogy fél évvel a főpolgármester választás előtt a budapestiek 48 százaléka a hivatalban lévő város vezetőt támogatja. Karácsony Gergelyre a szavazók 29, Puzsér Róbertre pedig a budapestiek 9 százaléka voksolna. A fővárosban 1 millió 400 ezren szavazhatnak. A felmérés március 28-a és április 5-e között ezer ember telefonos megkérdezésével készült.

További intézkedéseket vár a kormánytól a Magyar Kórházszövetség a bérek emelése, valamint az ösztöndíjak biztosítása mellett. A szervezet a pénteken zárult 3 napos kongresszus után kiadott közleményében azt hangsúlyozza: egyetért Kásler Miklóssal, az emberi erőforrások miniszterével abban, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer gyökeres változtatására van szükség, és ehhez strukturális átalakítások is kellenek. A Kórházszövetség azt is szeretné, hogy az Egészséges Budapestért Programban a központi régióban is hasonló kórházi beruházások valósuljanak meg.

A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra Közép-Európa vezető turisztikai térsége legyen - mondta a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. Rogán Antal Zalaszabarban arról beszélt: ehhez a kabinet minden hazai és európai uniós forrást megad. A Holnapocska Tábor és Zobori Élménypark több mint 1 milliárd forintos fejlesztésének átadásán a politikus arról is beszélt, hogy a következő évtizedben 828 milliárd forint forrást szán a kormányzat a magyar turizmus kifejezetten Budapesten kívüli fejlesztéseire.

Törvénymódosítással segítené a gyermeket vállaló pedagógusok előrelépését a Demokratikus Koalíció. Arató Gergely, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese elmondta: a párt, kezdeményezi a pedagógus előmeneteli rendszer változtatását, hogy a gyermeket vállaló tanárok is nagyobb eséllyel juthassanak fizetésemeléshez. Úgy vélte: a kormány megtagadja az előrelépés lehetőségét azoktól a pedagógusoktól, akik bár korábban sok évi szakmai gyakorlatot szereztek, 2013 után gyermeket vállaltak és gyedre mentek.

A Felvidékről kitelepítettekre emlékeztek Komáromban. Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője arról beszélt: a Benes-dekrétumok nélkülözték a nemzetközi jogi és az emberi alapokat. 1947-ben ezen a napon kezdődött a szlovákiai magyar lakosság kitelepítése. Csaknem 170 ezer magyar hagyta el az állam területét.

Megegyezett a Máltánál veszteglő civil mentőhajó 62 utasának egymás közötti elosztásáról Németország, Franciaország, Portugália és Luxemburg. Málta azért nem engedte eddig kikötni a partjainál a civil mentőhajót, mert kormánya szerint a hajónak Tunéziába kellett volna mennie a kimentett emberekkel a tengerjog szerint, mivel ott van a mentés helyszínéhez legközelebbi biztonságos kikötő.

Már 22. alkalommal rendeztek felvonulásokat Franciaországban a kormány gazdaságpolitikája ellen ötödik hónapja tiltakozó sárgamellényesek. Párizsban két békés felvonulást tartottak, a délnyugat-franciaországi Toulouse-ban viszont összetűzések voltak a rendfenntartókkal.

Megtartotta első televíziós beszédét Szudánban az átmeneti katonai tanács vezetője. Abdel Fattah al-Burhani bejelentette: minden olyan rabot szabadon bocsátanak, akit a megbuktatott elnök idején vettek őrizetbe. A tábornok megerősítette: kétéves átmeneti időszak után polgári kormányt hoznak létre. A tüntetők ezt elutasítják és demonstrációik folytatását hirdették meg.