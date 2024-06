Azi, Beton.Hofi és a Margaret Island is nagyszínpados lesz a Szigeten - részletek

Azahriah, Beton.Hofi és a Margaret Island idén a Sziget fesztivál nagyszínpadán ad koncertet, a többi helyszínen a hagyományoknak megfelelően több száz magyar fellépő lesz a rendezvényen augusztus 7-től 12-ig.

Idén a nagyszínpad, a Colosseum, a Bolt Party Aréna, a Revolut Színpad, a The Buzz, a dropYard, a Petőfi Színpad, a Global Village, a Sziget Beach is felvonultat magyar előadókat - közölték a szervezők kedden.

Mint írták, a nagyszínpad továbbra is azon hazai fellépőknek ad helyet, akik olyan egyedi koncertekkel készülnek a Szigetre, amelyek nemcsak újak, hanem dobbantót jelenthetnek a nemzetközi hírnév felé is. Azahriah hosszú idő óta az első olyan itthoni fellépő lesz, aki a headliner előtti sávban kapott helyet. A Puskás Arénát nemrég egymás után háromszor megtöltő előadó a Sziget nagyszínpadán akár 60-70 ezresre duzzadó közönség előtt is bemutathatja produkcióját.

Rendhagyó programmal érkezik Beton.Hofi is a Szigetre, aki a világhírű Rajkó Cigányzenekarral fog együttműködni. Az idén tízéves Margaret Island első Sziget nagyszínpados fellépésére összművészeti produkcióval készül, vendégeik lesznek a Szegedi Kortárs Balett táncosai.

A Revolut Színpadon lesz látható a Platon Karataev vagy az Analog Balaton, a Bolt Arénában lépnek fel a Next Level partysorozat alapítói, Dublic és B'Andre, valamint a Be Massive brandet képviselő Metha. A Colosseum több mint húsz hazai fellépőnek ad helyet. A dropYard-on, a Sziget hip-hop és rap színpadán lép fel Pogány Induló és Ótvar Pestis, 6363, Sisi, Bongor vagy Lil Frakk. A The Buzz-on, a korábbi Európa Színpadon ad műsort Co Lee, Elefánt, a Freakin' Disco, Anahit, iamyank és a Jazzbois, a Sziget Beach-en mások mellett Barabás Lőrinc, Superflake, Zsüd, Naga & Beta és számos dj csapat, köztük a Hulable, az Eclipse Bali, a Budapest Calling, a Syndanz, a Treehouse crew és a Sandbox.

A Global Village-en mutatja be produkcióját a Besh o Drom, a Bohemian Betyars, a Duckshell, a Romano Drom vagy ZitheRandom, a Petőfi Színpadon az Esti Kornél, az Ivan & The Parazol, Abigél, az Anna and the Barbies, a Sziámi, a Lazarvs, a Devil's Trade.

A nem zenei programok sorában a Színház és Tánc helyszínen ott lesz az AHA Kollektíva, Oberfrank Réka, Cserepes Gyula, Tózsa Mikolt és a Sleeping Beauty Project, a sétáló utcaszínházak között a Brass On The Road és az Óriás Buborék Show, a Cirque du Sziget nagysátrába pedig visszatérnek a Baross Imre Artistaképző növendékei. Újra ott lesz a Szigeten a Karzat Színház utcaszínházi előadása, a Vándor Vurstli, ahol ismét képviselteti magát a Magyar Zsonglőr Egyesület, és itt lép fel Nizsai Dániel bábművész is.

A Magic Mirror programjában szintén helyet kaptak a hazai fellépők: mius koncertje, a Triton bulija és a Pamperers workshopjai mellett az idei év záróbuliját három progresszív hazai csapat együttműködése szolgáltatja. Szintén ezen a helyszínen tekinthetik meg a látogatók a Trojka Színházi Társulás előadását Gryllus Dorka rendezésében, Lakatos Márk főszereplésével, illetve a szombati napon a Sziget Comedy színpadán is két hazai fellépő nevetteti meg a közönséget: Nagy Kitty és Said Dániel.