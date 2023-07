"Európa legjobbja" - Újabb díjat nyert a Liget projekt

A közlemény szerint az International Travel Awards a nemzetközi utazási, idegenforgalmi és vendéglátóipari ágazat egyik legrangosabb elismerése, amely minden évben több ezer szereplő közül jutalmazza a szektor legkiválóbbjait. Kontinensenként számos kategóriában érkeznek jelölések minden évben épületekre, természeti látványosságokra és különleges látnivalókra, amelyek közül a győztest közönségszavazással választják ki. A turisztikai szakemberek, a média és a látogatók idén is a világ minden tájáról szavaztak a jelöltekre.

Mint kiemelték, a Városliget megújítása több mint százhúsz ország népszerű idegenforgalmi attrakciójával együtt mérettette meg magát, és először a zsűri, majd a közönség szavazatai alapján bizonyult kategóriája legjobbjának.

"A Városliget történelmi megújítása három kulcsfontosságú terület ötvözetén alapul: az ingatlanfejlesztésen - az új kortárs épületek építésétől, a meglévő kulturális intézmények felújításán át a parkfejlesztésig -, a kultúrán és a turizmuson" - idézte a közlemény a Városliget Zrt. vezérigazgatóját.

Gyorgyevics Benedek elmondása szerint fejlesztéseik az előbbi két kategóriában a korábbi években számos díjat hódíthattak el.

"Most pedig büszkék vagyunk rá, hogy immáron a harmadik terület, a turisztikai szektor egyik legrangosabb nemzetközi elismerését is magáénak tudhatja a projekt. Ez is visszaigazolja, hogy Budapest elsőszámú családi élményparkjának - benne a Városligeti Nagyjátszótérrel, a lenyűgöző Magyar Zene Házával és Néprajzi Múzeummal - helye van a világ legjobb turisztikai célpontjai között" - fogalmazott.

Mint a közleményben hangsúlyozták, a Liget Budapest projekt léptékében és összetettségében ma Európa legnagyobb kulturális beruházása.

A Magyar Zene Háza 2019-ben nyerte el A legjobb nemzetközi középület díját az International Property Awardson (IPA), 2021-ben pedig a Music Cities Awardson választották a világ legjobb zenei témájú ingatlanfejlesztésének.

Az új Néprajzi Múzeum szintén a világ legjobb középülete lett 2018-ban az IPA-n, sőt a World's Best Architecture különdíjat is megkapta; 2021-ben pedig az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) az Európa legjobb középület-fejlesztése díjat nyerte el az International Property Awardson.

Ezzel a Liget Budapest projekt a legtöbbet díjazott fejlesztéssé vált az IPA történetében - emelte ki a Városliget Zrt.

A közleményben felidézték azt is, hogy a világ legjelentősebb ingatlanszakmai rendezvényeként számon tartott MIPIM-en 2017-ben Cannes-ban a Liget Budapest projekt a legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektje lett.

A Szépművészeti Múzeum történetének legnagyobb léptékű, a Liget Budapest projekt keretében megvalósult felújítása 2021 nyarán nyerte el az Europa Nostra Díjat, az Európai Unió legrangosabb örökségvédelmi elismerését.

A tavalyi év a Magyar Zene Háza elismeréseiről szólt: a MIPIM Awards fődíjának elhódításával a ház a magyarországi ingatlanfejlesztés egyik legnagyobb nemzetközi sikerét érte el, de elnyerte a German Design Council Iconic Awardját, az Architecture MasterPrize Architectural Design of the Year elismerését, felkerült a patinás Architectural Digest Magazine 2023 legnagyobb hatású nemzetközi attrakcióit gyűjtő listájára is, a világ egyik legismertebb lapja, a Time Magazine pedig a Néprajzi Múzeummal együtt beválogatta a World's Greatest Places nevű gyűjtésébe - áll a közleményben.