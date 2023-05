Orosz fellépőkre hivatkozva nem jön Budapestre a kijevi társulat

A korábbi tervekkel ellentétben mégsem lép fel a Budapesten zajló 10. Nemzetközi Színházi Olimpián a kijevi Ivan Franko Színház – írta meg a Népszava. Döntésüket azzal indokolták, hogy négy hónappal ezelőtt arról biztosították őket a szervezők, hogy a találkozón nem vesznek részt orosz fellépők. Ennek ellenére a színházi olimpiának mégis a programjában van a szentpétervári Alekszandrinszkij Színház művészeti igazgatójának, Valerij Fokinnak a REX című darabja és az általa rendezett Perszepolisz című filmje – közölte a teátrum.

Vidnyánszky Attila, a színházi olimpia nemzetközi bizottságának tagja, az idei rendezvénysorozat főszervezője a Magyar Nemzetnek a fentiekkel kapcsolatban úgy nyilatkozott: Az igazság az, hogy

azt az ígéretet tettem, hogy nem lesz orosz társulat a színházi olimpián,

mint ahogy nincs is orosz társulat. A kijevi társulat által emlegetett Rex című előadás a Nemzeti Színház produkciója, Valerij Fokin rendezte Kirill Fokin szövegéből, Valerij Fokin pedig a nemzetközi színházi olimpiát szervező bizottság oszlopos tagja. Semmi olyan új fejlemény nem volt az elmúlt hetekben, amiről az ukrán fél ne tudhatott volna akkor, amikor aláírta a szerződést, mert élő szerződésünk van.”

Vidnyánszky Attila hozzátette: a márciusi sajtótájékoztatón valóban hidakról, kapcsolatteremtésről és kommunikációról beszélt, amivel kapcsolatban az ukrán társulat úgy reagált, hogy számukra ez elfogadhatatlan. „Mire én visszaválaszoltam, hogy meg kell érteniük, hogy mi így építjük fel az egész színházi olimpiát, és ebben a helyzetben sokszorosan fontosnak tartom azt, hogy kapaszkodjunk egymásba és ne engedjük el egymást, ami lerombolódik, azt mi, a kultúra emberei próbáljuk valahogy visszaépíteni, és ne szakítsunk meg minden kapcsolódási pontot. Ők azután írták alá a szerződést, hogy olvasták a válaszomat” – hangsúlyozta a Nemzeti Színház igazgatója.

A Fokin által rendezett Perszepoliszra kitérve közölte: az ukránok kérésére lekerült a hivatalos programból és a Színházi és Filmművészeti Egyetem programja lett. A lapnak megjegyezte azt is: „mi akkor is hívtuk őket, amikor még nem volt háború. Nekünk akkor is érdekesek voltak, és barátként tudtunk együttműködni.”

Nyitókép: pexels