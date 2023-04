Egy német fotós bemutatta, miért veszélyes a mesterséges intelligencia

Boris Eldagsen arra volt kíváncsi, vajon az ítészek észreveszik-e, hogy fekete-fehér fotóját egy számítógép készítette, de kiderült, hogy a zsűri nem látta meg a gépi munkát – írja a telex.hu a The Guardian cikke nyomán.

A művész ezt követően jelezte a turpisságot, és közölte: a fotósszakmának fel kell tennie a kérdést és párbeszédet kell nyitnia arról, hogy a mesterséges intelligencia által gyártott képek még beleférnek-e a fotográfia definíciójába, és ezzel helyük van-e az ilyen versenyeken, vagy hiba egy kalap alá venni az emberek által készített fényképekkel. Az akciójával ezt a diskurzust szeretné minél hamarabb elindítani.

An AI-generated image wins the Sony World Photography Awards.



"Boris Eldagsen himself has come out and stated after the winning result was announced that this isn’t a photograph at all. It’s an image generated by inputs he provided to the Open AI photo tools".



