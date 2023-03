Japán hegedűművész, Győri Balett – 60 évét ünnepli a Liszt Ferenc Kamerazenekar

"A Zeneakadémia ifjú hallgatói elkezdtek együtt dolgozni, és aztán ezt egy idő múlva egy hivatalos formációvá tették, ez lett a Liszt Ferenc Kamarazenekar" – mondta el Körmendy-Ékes Judit, a Liszt Ferenc Kamarazenekar alapítványának elnöke. A megalakulást, ezt a bátor döntést nem teljességgel pontosan ünneplik, ugyanis most március 13-án lesz a nagy évfordulós koncert, de a zenekar első felállásának első koncertje 60 éve március 18-án volt.

A klasszikus zenével kapcsolatos minőségi elvárások akkor magasabbak voltak, mint most általánosságban, hiszen sokkal többen voltak a közönségben, akik hagyományosan kaptak zenei nevelést, és többet jártak hasonló koncertekre. Ma viszont sokat kell dolgozniuk azon, hogy

a közönség tekintetében is "neveljék az utódokat"

- fogalmazott Körmendy-Ékes Judit.

A zenekar egyébként nagyon hamar lett sikeres, elsőrangú, és mindenki számára ismert művészeket tudtak visszahozni Magyarországra, turnézni velük külföldön. Ez akkor "hatalmas teljesítmény" volt, és azzal is írták be magukat az emberek emlékezetébe, hogy olyan nagy művészek játszottak velük, akiket nem lehet elfelejteni.

Ünnepi hangverseny

A zenekar hétfői ünnepi hangversenyére olyan produkciót hozott létre, amelynek egyik részében a Győri Balettel együtt léptek fel. Max Richter kortárs zeneszerző átírta Vivaldi Négy évszak a klasszikus nevét, és erre adnak elő egy balett előadást is, vagyis párhuzamosan, egyenrangú szereplőként lesz a színpadon a Kamerazenekar és a Győri Balett, s így egy "kifejezetten értékes és egyedi művészeti produkciót" láthat a közönség.

Ezután Beethovent játszanak egy nagyon híres japán hegedűművésznő, Sayaka Shoji közreműködésével. Körmendy-Ékes Judit rámutatott: a szólistáknál is azzal próbálkoznak, hogy a zenekar mutasson be Magyarországon új neveket – olyan művészeket, akik külföldön már lehet, hogy ismertek, csak itthon valamiért mások még nem játszottak velük. Sayaka Shoji is egy közülük.

Az est során a zenekar művészeti igazgatója, Várdai István világhírű csellóművész játszik el egy "rettenetesen bonyolult" csellóművet, amit Haydn-kortársa, a szintén csellóművész Anton Kraft írt. "Gyönyörűek a dallamai és könnyen érthetőek, de elképesztően nehéz eljátszani. Úgyhogy mindent meg fogunk próbálni bemutatni, és így legalább egy ízelítőt adni abból, amilyen irányokba most a zenekar, megy" – tette hozzá Körmendy-Ékes Judit.

Nyitókép: Facebook/ Liszt Ferenc Kamarazenekar / Franz Liszt Chamber Orchestra/ Kőhidai Szabolcs