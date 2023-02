Szakíró: Beyoncé megérdemel minden Grammyt, amit nyer

Valósággal tarolt a Grammy-gálán Beyoncé, négy kategóriában is győzött, sikere tehát töretlen. De mi a titok?

"Mindig is igényes volt, igazából már 20 éve az élbolyhoz tartozik, és jól is csinálja, amit csinál. Irtózatosan sok Grammy-díja van már amúgy is, a számban most át is vette a rekorder pozíciót Solti Györgytől" - újságolta az InfoRádiónak Déri Zsolt, a MusicPress blog szerkesztője a magyar származású karmester trónfosztását.

Mint hozzátette, Beyoncé tavalyi albuma is nagyon jól sikerült, művészi szempontból is, megérdemelten nyer, amikor nyer.

Harry Styles évalbuma-elismerése is szerinte abszolút jogos, "fantasztikus, izgalmas album, jó szerzőkkel, minőségi munka. A kommersz popban abszolút vállalható előadó" - foglalta össze jelenlétét a zenei életben Déri Zsolt.

Azt azért aláhúzta, hogy a Grammy amerikai díj, nem véletlen, hogy olyan kategóriák vannak, amelyek az Egyesült Államokban fontosak, köztük a country, az r'n'b vagy a hip-hop, az alternatív rock, indie rock és egyéb műfajok viszont nem hangsúlyosak.

Érdekességként említette, hogy olyan előadók is nyertek díjat, mint a Wet Leg, egy indie-rockos lányduó szellemes, vicces dalokkal. Két Grammyt kaptak, ezzel a "saját köreiken" kívül, világszerte ismertek lettek.

Nagy meglepetés nem volt szerinte a díjaknál, kisebbként említette a veterán énekes-dalszerző, Bonnie Raitt "év dala" elismerését. Ő már 40 éve az élbolyban van, nem volt nagyon valósznű, hogy most szerzőként is nyer díjat (amellé még kettőt kapott: legjobb amerikai előadás, legjobb amerikai gyökerű dal).

A teljes interjút alább meghallgathatják.

Nyitókép: MTI/EPA/Jason Szenes