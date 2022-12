A Kaláka most Brüsszelben kérdezi: szabad-e bejönni ide betlehemmel?

"Az adventi turné komoly múltra tekint vissza. Amikor a Móra Kiadónál 1987-ben megjelent, a Szabad-e bejönni ide betlehemmel? című album, utána kaptunk egy felkérést Thália Színházból, hogy csináljunk ebből előadást. Akkor azt gondoltam, egyszer-kétszer el lehet érdekelni karácsonykor, de abban az évben már 27-szer adtuk elő a nagyszínpadon, és azóta már sok száz előadáson játszottunk" – mondta az InfoRádiónak Gryllus Dániel, a Kaláka zenekarvezetője.

Az albumon hallható nagyszalontai betlehemest Kodály Zoltán gyűjtötte, de vannak rajta régi, mai és egyházi énekek, népdalok különböző országokból, a zenekar által írt versek és karácsonyi dalok. Gryllus Dániel elmondta, 6-7 évvel ezelőtt kiadtak egy kiskarácsonyi lemezt, mely az előző folytatása volt. Azon volt egy Nagy Gáspár-vers, egy Johann Sebastian Bach által írt ének, egy Kányádi Sándor-vers, ezek aztán bekerültek a műsorba, és "mindegyik megtalálta a maga helyét".

Idén sem áll meg a zenekar az ország mai határainál. Megy Szlovákiába, Ausztriába, és lesz Brüsszelben is egy karácsonyi koncertje. Az országon belül többek közt Kispesten, Érden, Jászberényben, Kazincbarcikán és a MOM Kulturális Központban is fellép a Kaláka.

A külföldi koncertekről a zenekarvezető azt mondta: a karácsony nem néphez, hanem sokkal inkább lelkiséghez kötött. Ha nem magyar a közönség, akkor általában változtatnak a koncerteken, de többnyire magyarok hallgatják őket.

Gryllus Dániel bevallotta, nem tudja, kik mennek majd el a december 14-i brüsszeli koncertre, "de találkozunk velük és biztosan jó lesz, mert jó énekelni a karácsonyról". Bár sok koncert van, mégsem fáradnak el benne. "Minél közelebb vagyok a karácsonyhoz, egyre lelkesebb és egyre jobb a koncert is meg a közönség is, meg a mi lelkünk is talán" – tette hozzá Gryllus Dániel, a Kaláka zenekarvezetője.

