Bruce Willis újra feltűnhet a mozivásznakon

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az idei év elején derült ki, hogy Bruce Willis afáziás. A betegség súlyosságától függően erősen limitálja például a beszédképességeket, a Die Hard, az Armageddon és az Ötödik elem sztárja pedig be is jelentette, hogy visszavonul a színészettől.

Hús-vér valójában már nem is fog filmekben, de még reklámfilmekben sem szerepelni az akcióhős, digitális mása azonban vállalni fog szerepeket. Bruce Willis ugyanis engedélyt adott erre:

digitális ikertestvérét egy erre szakosodott cég, a Deepcake alkothatta meg, a felhasználási jogokat eladta nekik,

így amíg világ a világ, a sztár gyakorlatilag bármilyen filmben megjelenhet – írja a Vezess.hu.

Hozzáteszik: kellett és továbbra is kell mindehhez a deepfake technológia terjedése és fejlődése: az utóbbi időben már olyan álvideók készítésére alkalmas programok jelentek meg, melyeket komolyabb szakértelem nélkül bárki tud használni. A legtöbben pusztán szórakozásból teszik ezt, de ugyanígy lehet mások lejáratására, visszaélésekre is használni az ilyen rendszereket.

A 67 éves sztár ezzel Hollywood első színésze lett, aki rábólintott a deepfake-re.

Mindezt azok után tette, hogy korábban egy orosz telekommunikációs cég reklámjába is ezzel a módszerrel tette be őt a Deepcake, a látottak pedig meggyőzték őt.

