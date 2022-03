Bruce Willis egészségügyi okok miatt nem színészkedik többé

A 67 éves Bruce Willisnél afáziát diagnosztizáltak, ezért felhagy a színészkedéssel, írta meg több amerikai lap is a színész családjának közleményére hivatkozva. Az afázia egy nyelvi zavar, amely az írási, beszéd- és nyelvértési képességeket is erősen befolyásolhatja.

Stroke, baleset, agydaganat vagy egyéb betegség következtében alakul ki. Az afáziás betegek nagy része mindent tud és ért, csak nem tud megfelelően válaszolni - olvasható az aphasie.hu oldalon.

"Bruce csodálatos támogatóinak, mint család szerettük volna megosztani, hogy szeretett Bruce-unknak egészségügyi problémái vannak, és nemrég afáziát diagnosztizáltak nála, ami hatással van a kognitív képességeire" – idézte a Telex a család Instagram-bejegyzését. Hozzátették, Willis "visszavonul a karrierjétől, ami olyan sokat jelentett neki".

A posztot felesége, Emma, volt felesége, Demi Moore és az összes gyereke aláírta.

Rumer Willis, a színész lánya bejegyzésében nem tért ki arra, hogy mi okozta apja afáziáját.

A 67 éves Bruce Willis, az elmúlt ötven év egyik leghíresebb és legtöbb filmben szereplő mozisztárja az 1985 és 1987 között futó A simlis és a szende című tévésorozattal futott be. A Die Hard-akciófilmek hős New York-i rendőre, John McClane volt az egyik leghíresebb szerepe, de emlékezetes volt a Ponyvaregényben, a Hatodik érzékben és Az ötödik elemben nyújtott alakítása is.

Nyitókép: Rich Fury/Getty Images