Az MNB kortárs művészeti válogatását mutatják be Szöulban

Az első Koreában bemutatott magyar absztrakt művészettel foglalkozó nagyszabású kiállítás a Sungkok Művészeti Múzeumban látható augusztus 27. és október 15. között. A Folded-Unfolded. Abstract painting by Hungarian artists in the 1960-1970s (Hajtott-kihajtott, magyar művészek absztrakt művei, 1960-80) című kiállítás tizenöt meghatározó magyar művészt mutat be, akik munkássága a leghangsúlyosabbak között volt a vasfüggönyön túli 60-as, 70-es és 80-as évek absztrakt festészetében és filmművészetében.

A kiállítás célja, hogy fókuszba helyezze a II. világháború utáni magyar művészetet, mely az adott időszak politikája miatt figyelem nélkül maradt. A tárlat az MNB-Ingatlan Kft., a Magyar Nemzeti Bank leányvállalatának folyamatosan bővülő és körültekintően kúrált gyűjteményéből válogat, melynek gondozásáért a bank művészeti divíziója, az MNB Arts & Culture felel.

„A Folded – Unfolded című tárlat elismert, valamint még felfedezésre váró magyar művészek kimagasló munkáit helyezi a középpontba, miközben szélesebb történelmi és politikai kontextust biztosít a műtárgyak értelmezéséhez – nyilatkozta Petrányi Zsolt, a kiállítás társkurátora. – A tárlat egy olyan művészeti tradícióból építkezik, mely nagyon különbözik a koreaitól, mégis a látogatók párhuzamokat találhatnak a helyi absztrakt irányzatokkal.”

„A kiállítás címe Folded – Unfolded az ismeretlen felfedezésére biztat – mondta Sungah Serena Choo a kiállítás másik, koreai társkurátora. – Arra invitáljuk a látogatókat, hogy megismerjék a magyar absztrakt festészet történetének néhány szereplőjét, miközben mélyebben beleláthatnak az absztrakció szerepébe és kilátásaiba a bizonytalanság évtizedei alatt.”

A kiállítás fő művei közt látható három alkotás Hantaï Simontól, aki pliage technikával dolgozott, így a hajtogatott és csomózott vásznai szolgáltak alapul festményei szobrászati mélységéhez.

Fajó János, aki a magyar konstruktivista geometrikus művészet kulcsalakjaként két festménnyel szerepel a tárlaton. Fajó a neoavantgárd Pesti Műhely művészeti csoport egyik alapító tagja volt, akik a művészet demokratizálásának érdekében készítettek szitanyomatokat.

A rangos Kossuth-díjjal jutalmazott művész Ilona Keserü Ilona két festménnyel lesz jelen, melyek felismerhetőek vidám és élénk színhasználatukról.

Maurer Dóra elismertsége avantgárd munkásságának köszönhető, akinek két filmje látható a kiállításon.

Reigl Judit négy festménye kap helyet a tárlaton, az egyik az Unfolding sorozatból, amely a gesztus tér- és időbeli és dimenzióival foglalkozik. A művész számos sikertelen próbálkozás után jutott el a vasfüggönyön túlra, hogy Párizsban telepedjen le.

Teljes művészlista:

Fajó János (1937–2018)

Ficzek Ferenc (1947-1987)

Gáyor Tibor (1929-)

Gellér B. István (1946–2018)

Hantaï Simon (1922–2008)

Hencze Tamás (1938–2018)

Keserü Ilona (1933–)

Konok Tamás (1930–2020)

Korniss Dezső (1908–1985)

Lantos Ferenc (1929–2014)

Major Kamill (1948–)

Maurer Dóra (1937–)

Molnár Vera (1924–)

Reigl Judit (1923–2020)

Szilvitzky Margit (1931-2018)

Nyitókép: Reigl Judit